水門未關？台鐵淹水大誤點 桃市府否認

北北桃前天下起大雷雨，台鐵鶯歌到桃園路段一度因為淹水停駛，水退之後又因路基流失只能單線雙向通行，西部幹線幾乎所有班次嚴重誤點，南港到桃園1小時車程最後花了3倍的時間才抵達，民眾大嘆「想回家好難」；台鐵該路段已經不是第一次淹水停駛，治水有賴新北、桃園2地合作。對此，桃園市水務局長劉振宇表示有短中長期計畫。

台鐵鶯歌到桃園路段2016年5月曾因大雨淹水停駛，影響數以千計通勤族上班，2019年7月也曾發生類似情況，開往鶯歌的列車最後「倒車」退回桃園，而前天大雨狀況重演，且路基流失影響更大，多班誤點時間長達140分鐘，受影響乘客更數以萬計。

另外，桃園市大樹林地區也淹水嚴重，水深約40公分，10多輛機車泡水，10多戶地勢低窪民宅客廳積水。有民眾將矛頭指向桃園市水務局，指原因出在東門溪上游龜山排水系統的灌溉溝渠水門未關所導致，但是水務局否認，熟悉東門溪灌排系統的桃園區大林里長牛阡源，也指龜山只有區域排水系統，無灌溉溝渠。

水務局長劉振宇表示，轄下雖有區域排水系統接收納管原本屬於水利署的灌溉溝渠，但不在龜山，而且所有灌溉溝渠的水門早在昨天中午、大雨來臨之前就關閉，淹水是瞬間降雨超過排水系統保護標準導致，「若是水門沒關，後果恐比昨天情況嚴重」。至於鐵路淹水路基流失，鳳鳴車站位於東門溪支線的上游，可能多少受到一些影響。

桃園市議員余信憲表示，桃園區與新北市鶯歌區交界處淹水，已經是地方的老問題，雖然情況稍微有改善，但是還有進步的空間；大林里長牛阡源則表示，東門溪流域要徹底改善淹水問題，首先要解決鐵路地下化的問題，因為鐵路地下化沒有完工，路面與地下軌道之間的排水管線就沒辦法做永久性設施。

關於東門溪流域的整治，劉振宇表示短期會先採購移動式抽水機，淹水時幫助水位低於主線的支線排水，中期會考慮設置固定式抽水機，長期則要擴大排水系統管線大小，然而長期計畫牽動層面廣，需要上、下游一起改善，要爭取經費才有辦法施作。