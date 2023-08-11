震撼人心！世客博外國人也來參一咖 不出國能賞太鼓團

桃園市長張善政昨接待桃園締盟城市訪問團，與澳大利亞昆士蘭州洛根市長達倫鮑爾（Darren Power）等4國6個城市代表討論未來交流計畫，今也邀訪問團一同參觀世客博主展館，其中友好城市千葉縣銚子市跳躍太鼓團及韓國龜尾韓斗禮園藝術團今至本月13日也將於世客博天光舞台演出。

張善政表示，此次來訪的締盟城市都與桃園有長久的交流歷史，有的甚至擁有近30年的情誼，當時簽約的市長雖已不在任，但現任市長之間將創造更多不同面向的交流，期望將雙方友誼轉變為人與人之間的實際互動，針對城市治理經驗進行實質交流，共同為市民福祉努力，也約定未來將再來訪。

今也邀請6個締盟城市及新加坡商務辦事處等11個駐處參加開幕式典禮，並參觀主展區世界館及台灣館。此次活動運用AI科技加深五感體驗，並邀集14縣市共同策展，帶領外國人士認識台灣多元文化。

桃園市秘書處長許淑真表示，此為疫情之後首次與締盟城市實體交流，訪台期間安排參加本市重大市政建設，包括橫山書法藝術館、地景藝術節及大溪木藝生態博物館等，訪團此行對桃園有更多認識，雙方對未來交流也有更具體規畫，桃園城市外交之路將持續向前。

此外，友好城市千葉縣銚子市跳躍太鼓團，由2名舞者面對面，以肩抬著木條，木條下懸掛著大鼓在表演同時雙腳持續跳躍旋轉，相當震撼人心。韓國龜尾韓斗禮園藝術團也受邀於世客博期間演出，那民眾不用出國就能欣賞當地獨具色的傳統藝能，今至13日在世客博天光舞台演出。