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總統「另有要公」臨時取消出席世界客家博覽會開幕晚會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蔡英文總統臨時取消世界客家博覽會開幕晚會行程，現場從下午就一直下雨而且雨勢不小。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統臨時取消世界客家博覽會開幕晚會行程，現場從下午就一直下雨而且雨勢不小。記者鄭國樑／攝影

世界客家博覽會今天上午在桃園市舉辦開幕典禮，蔡英文總統原訂晚上7點30分出席世客博晚會，不過近7點維安人員突然陸續撤離，來賓入場也不用安檢，大會並未公開總統不到場的消息，至於是否因為現場大雨天氣因素總統臨時取消行程，市府表示未參與維安不清楚，晚會節目照常舉行，不過總統府已經對外說明「另有要公」。

世客博晚會今晚在桃園市陽光劇場舉行，現場是可以容納數千人的露天舞台，行政院副院長鄭文燦、客委主委楊長鎮、桃園市長張善政等人原訂7點30分陪同總統到場，不過近7點維安全員突然撤離，傳出總統臨時取消行程。

現場也傳出總統府方面發簡短說明，表示總統原訂出席 「2023世界客家博覽會」開幕晚會，因另有要公，今晚行程取消，並將另擇合適時間參觀世界客家博覽會，造成不便，敬請見諒。

舞台 總統府

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