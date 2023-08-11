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總統、立委選舉明年1月13日投票 苗縣先辦模擬投票暖身

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供

下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式，希望為明年大選工作做好準備。

模擬演練由苗栗縣選委會、後龍鎮公所共同辦理，邀後龍鎮鄉親模擬投票及突發狀況演練，18鄉鎮市選務人員也到場觀摩；演練模擬項目除一般情況，如檢視票匭、核對身分、領票、圈票、投票，另外還針對突發狀況，例如未攜帶身分證件、原住民到非投票通知單所載投票所投票、優先禮讓身障人士投票、違規攜帶手機進入投票所、逾時到投票所、選舉人撕毀選票或拍照、亮票等狀況，做好各種突發狀況準備及應對處置作為。

苗栗縣選委會表示，明年總統副總統選舉，目前在台灣保有戶籍的海外僑民，也就是在台設籍6個月以上，年滿20歲就有投票權，立委選舉的居住期間是4個月，選舉通知屆時將寄到戶籍地址。

年滿20歲、戶籍被遷出國外的國民，只要曾在中華民國自由地區設有戶籍達6個月以上，持有效中華民國護照者，可在9月12日至12月4日，向最後遷出國外時的原戶籍地鄉鎮、市、區戶政事務所申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記，但不適用於立委選舉，因此這次選務包括連署查核等工作相對較繁重複雜，期望這次大選苗栗縣選務工作及投開票工作順利圓滿。

下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供
下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會今天在後龍鎮南龍社區活動中心先辦理模擬投票演練，模擬各項投票時的突發狀況及應對方式。圖／苗栗縣選委會提供

立委選舉 投票 戶籍 苗栗縣 選委會

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