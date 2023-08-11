首屆世客博今開幕 鄭文燦誇張善政「接手後更用心」

2023世界客家博覽會今盛大開幕，將展開為期66天的活動，至10月15日止，本次包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，並推出豐富的主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演。

今行政院副院長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科及花蓮縣長徐榛蔚等人皆出席，一同啟動共同為2023世界客家博覽會揭開序幕。

張善政表示，客家族群幾百年來不斷開枝散葉，迄今分布台灣、南洋及世界許多國家，世界館展出20國家客家特色，而台灣館邀集14縣市共同規畫，鼓勵民眾花時間一堵客家的美麗及珍貴，並更了解客家文化。

鄭文燦指出，世客博展現客家多元性豐富性及不同地方具有特色發展，客家人在歷史、工藝、文學、飲食等各方面都有傑出成就，是台灣共同資產。世客博歷經3年策畫，他任內完成主要場館，而張善政接手後更用心，盼「我客家、我驕傲」能變成這次活動註腳。

楊長鎮說，世客博由前後任市長接棒，且在疫情壓縮籌備時間還能順利開幕，最重要的是，30多年還我母語運動到現在客家在世界各地，尤其台灣各地文化、創意、藝術、文史工作者，累積龐大能量做基礎，今天才有能力舉辦，相信最後能讓台灣全世界客家文化傳承發展永續核心及平台。

今在開幕典禮首段演出選粹自1895乙未保台紀念公園定目劇「行過乙未」， 將客家文學融入乙未戰爭歷史，呼應客家硬頸精神及追尋自由的過程。而次段演出以「百變客音」為主題，將客家傳統音樂最具代表性的「客家八音」、客家人於海外發揚光大的「雷鬼音樂」及當代客家不斷跨界創新的流行音樂串接。