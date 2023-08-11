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標案遍布全台！桃園羽球館塌落、工程漏水 都是「這家」營造廠所建

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城缺失是「瑞助營造」所建。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城缺失是「瑞助營造」所建。圖／取自徐巧芯臉書

國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城漏水，今天更與議員游淑慧共同點出，包括桃園羽球場天花板倒塌，以及台北市斯文里首座公辦都更「斯文首善」社宅建案，結果發現都是「瑞助營造」所建，質疑這樣的營造廠為何仍不斷得標全國公共工程，直指這種廠商應該要列入黑名單。對此，瑞助營造表示稍晚會對外做回應。

徐巧芯指出，沙崙綠能科技城有瑞助的工程，北流磁磚掉落、斯文里公辦都更漏水、桃園羽球場天花板倒塌前鎮高雄漁港，這些都是瑞助營造標到的案子。標了這麼多政府的案子，卻不用心做，讓台灣的工程品質令國人擔憂，這種廠商應該要列入黑名單，不能讓劣幣驅逐良幣。

游淑慧也表示，瑞助標遍全台，漏一間是不小心 漏兩間是倒霉 漏三間就是有問題了。斯文首善是大同區斯文里三期整宅的重建，交屋才一年的新屋居然到處淹水，從大廳管委會櫃台蔓延至中控室、地下室，險象環生。這個讓柯文哲市長哽咽的政績馬上破功。

游淑慧說，除了斯文首善外，台北市的明倫社宅、台北市興隆公共住宅2區統包工程、桃園八德國民運動中心、桃園消防大湳分隊大樓、台北北流南基地、台南沙崙綠能科學城核心區都是他們的傑作。台北明倫社宅同樣也是完工入住後，漏水不斷兩年無法解決。她也會要求萬安市府要全面檢測瑞助營造在台北市的公共工程問題。

國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城缺失是「瑞助營造」所建。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城缺失是「瑞助營造」所建。圖／取自徐巧芯臉書

北市 桃園 漏水

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