竹市3米消防巷道違停開單 民代論戰互扯高虹安、林智堅

新竹市光華二街108巷為3公尺寬消防巷道，居民近日高掛抗議布條，痛訴「停車不斷被開罰單，市府又不規畫停車位」，話題一出引起網路論戰。由於民進黨議員楊玲宜在相關臉書貼文指當地有住戶住了20多年從沒被開單過，換市長高虹安上任就開單不斷，民眾黨議員李國璋聞訊反嗆「根本是自爆林智堅前市府行政怠惰」。

當地湳雅派出所指出，光華二街108巷為消防巷道，道路兩側畫設黃線，依法不得停車，違規停車都會依法開罰。去年就有接過檢舉違停案，今年也陸續接獲相關報案。

由於光華二街108巷住戶反映因停車問題屢遭開單，向市府爭取在附近畫設停車格也遲無下文，最近民怨沸騰掛起抗議布條，引發網友熱議。有網友紛紛留言認為，「先買車再來靠腰沒位置」、「翻譯：我要家門口有免費停車位，市府不用負責嗎？」不約而同強調開單有理，買車之前應該自己先考慮到停車問題。

民進黨市議員楊玲宜在臉書揭露住戶掛抗議布條一事，表示自己接獲地方陳情，有提案並發函要求交通處研議，找尋解決的方法，甚至建議在附近增設機車格以滿足住戶們的需求，但市府態度總是消極怠慢，逼得住戶們為了自救，不得不拉上抗議布條。

楊玲宜還在貼文當中批評市長高虹安，指她與市府團隊活在官邸高塔，跟市民位處平行時空，並指「住戶表示，住了20多年從沒被開單過，換你高虹安上任就開單不斷。」

對此，民眾黨議員李國璋反譏，楊玲宜議員提到「住了20多年從沒被開單過，換你高虹安上任就開單不斷」，等於自爆林智堅前市府行政怠惰，作為林智堅前市長的子弟兵兼前幕僚，楊玲宜議員有義務要為林智堅前市府的行政怠惰向市民道歉。

李國璋與同黨議員宋品瑩也表示，經向警方了解，該巷道地狹人稠，違停會導致消防救援通道受阻，非民眾報案或影響交通消防車輛出入，警方不會主動前往舉發，且到場後也會先行鳴笛稍待片刻後，始製單舉發。針對周邊畫停車格，將函請交通處妥善評估。