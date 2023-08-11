世界客家博覽會今開幕 場館亮點、接駁資訊一次看

2023世界客家博覽會今盛大開幕，將展開為期66天的活動，至10月15日止，本次包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，並推出豐富的主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演。世客博主展館開放時間為每日上午10時至晚間7時，而周五至周日則到晚間9時，其餘副場館則依各館營運時間開放。

今行政院副院長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科及花蓮縣長徐榛蔚等人皆出席開幕。

世客博主要展區位在桃園青埔機場捷運A17領航站至A19桃園體育園區站廊帶間，並畫分為客家主展區、人文地景區、多元文化區、企業響應區。

其中世界館，從客語「天光日（明天）」出發，打造光的大劇場，透過投射在展示載體上的光，演繹客家人在世界各地的生命故事。台灣館則以「扎根與共榮：有客當靚」為題，描述在不同世代努力下發光發熱的客家文化，及客家文化與台灣如何相互融合、相互襯托。2主展館開放時間為上午10時至晚間7時，而周五至周日則到晚間9時。

另8個副場館則有桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館及崙坪文化地景園區，則依各館營運時間開放，其中橫山書藝館及客家茶文化館需購票入場。兒美館每晚7時開始還會有光雕秀。

今晚於陽光劇場將迎來每晚6時30分至9時，連續3天的開幕晚會活動，其餘副場館於活動期間也有亮點周，舉行不同活動。還有好玩好吃的好客農事、串客派對等市集供民眾參與。

民眾若要前來可搭乘桃捷抵達，搭高鐵可再轉乘機捷；若搭乘火車民眾可轉乘假日接駁車至桃捷興南站，再轉機捷；駕車北上民眾可下中壢交流道，將車輛停放至桃園體育園區站停車場，而南下民眾則下內壢交流道，並將車輛停放在機捷高鐵桃園站，再轉機捷。

而區內免費接駁車平日上午9時30分至晚間7時30分，由青埔轉運站出發，每20分鐘一班，假日則至晚上9時30分，每10分鐘一班。其餘還有5條副場館接駁路線供民眾使用。