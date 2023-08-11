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苑裡淹水災戶未達救助標準 縣府將列第3級視個案救助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮8月5日受到致災性豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮8月5日受到致災性豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣苑裡鎮8月5日受到致災性豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水，但依苗栗縣災害救助金核發的現行標準， 淹水未達50公分、土石流未達30公分，並未提供救助。縣議員陳品安為這些災戶請命，今天在議會提出臨時動議案，希望酌予發放慰問金，縣長鍾東錦認同她關切地方的努力，表明縣府已針對此情況研議，可列入第三級救助，視個案情況並以民間捐助為主，經鎮公所查核屬實辦理發放。

陳品安指出，她的提案並無意要更動苗栗縣的救助標準，要把50分公分降為20公分，目前鎮公所調查申報的受災戶有20餘戶符合，部分未達50公分受災標準的住戶有20多戶，但一些50公分以下未達標準的受災戶也提出申報，雖不符合救助標準 ，但其實受災情況也嚴重，戶數也有20餘戶，期盼尋求援助。

鍾東錦指出，他已針對此情況與水利處、社會處研商，是否修改標準和規則，目前淹水達100公分以上列為第一級救助對象，100公分以下至50公分列為第二級，未來20公分以上未達50公分可列為第三級，但需視個案需求及受災情況提供救助，經費運用將透過民間捐助款項辦理，比較不會引起外界反彈，因為每戶個案情況不一，有的家戶淹水不深，但受災確實嚴重，可請鎮公所實勘、拍照查核認定。

縣府社會處指出，依現行「苗栗縣災害救助金核發標準」規定，住家淹水達100公分發放1萬元救助、50公分以上未達100公分每戶5000元，土石流逾30公分每戶2萬元救助；苑裡地區這次淹水受災戶在20公分以上、未達50公分者，有的家中因經濟情況或高齡住戶 ，因有土石淤泥清理必須雇工，每戶補助金將視個案情況並由鎮公所查核後，由社會救助金預算提供協助。

苗栗縣苑裡鎮8月5日受到豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水，但部分未達救助標準，卻受災嚴重，縣議員陳品安為這些災戶請命。圖／取自苗栗縣議會直播網站
苗栗縣苑裡鎮8月5日受到豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水，但部分未達救助標準，卻受災嚴重，縣議員陳品安為這些災戶請命。圖／取自苗栗縣議會直播網站

淹水 苗栗縣 鍾東錦

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