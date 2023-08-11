艾斯巴達汙染擺爛 新竹縣府代清向環保署提報計畫要補助

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭鄰岸艾斯巴達公司違法汙染，新竹縣長楊文科祭鐵腕重罰960萬餘元，但該公司始終消極不作為，縣府環保局因此於上月主動前往代為清除邊坡受汙染土壤及底泥，並於本月9日提報「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」，針對廢液廢棄物、汙染土壤及鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥清理，目前待環保署核定補助經費。

縣府環保局表示，「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」請環保署予以核定補助經費新台幣713萬7375元，計畫內容共有3項，第一項是「廢液廢棄物清除處理」，由計畫承攬商將廠區內18桶廢液桶交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構。

第二項是「汙染土壤清除處理」，先前陸續挖出的16袋汙染土壤，目前放置在資源回收場內，經土壤檢測後，將交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構。

第三項則是「鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥清理」，自邊坡傾倒點至潮音禪寺之間的60公尺範圍，將由大型挖土機吊掛起河邊消波塊，再由小型挖土機挖除下方汙染底泥，一一清除並復位，確保河川汙染底泥全數清除乾淨。

環保局指出，自汙染案發生後縣府隨即要求行為人艾斯巴達公司，提報清除計畫並盡速清除，並對該公司開罰960萬6千元罰鍰。由於艾斯巴達公司態度消極，並未提報清除計畫，為維護河川環境與用水安全，環保局因此在上月24日起主動聯手關西鎮公所陸續前往代為清理。

目前環保局持續與河川權責機關水利署第二河川局及自來水公司研議，一起合作恢復河川環境，保護關西水源，環保局也提出此緊急應變計畫，待環保署核定經費後，清除工作將可更完善處理。