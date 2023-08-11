快訊

馬國畢酒駕被抓！臉書發文再道歉「保證不再犯」

iPhone 15配4G、5G吃到飽方案哪種才划算？網曝「高資費是首選」原因超意外

雙北桃竹苗大雷雨開轟 多處山區暴雨「國家級警報響」

清除鳳山溪毒泥需7百萬元 竹縣環保局請中央補助經費

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導
鳳山溪清除受汙染底泥所需經費龐大，地方環保局盼中央盡快核定補助。圖／竹縣府提供
鳳山溪清除受汙染底泥所需經費龐大，地方環保局盼中央盡快核定補助。圖／竹縣府提供

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭鄰岸艾斯巴達公司違法汙染，但該公司始終消極不作為，新竹縣環保局為此在上月主動前往代為清除邊坡受汙染土壤及底泥，更重罰艾斯巴達960多萬元，環保局再於9日提報「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」，尚待中央核定補助經費。

新竹縣環保局呼籲中央、行政院環保署核定補助經費713萬7375元，用以執行新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫，計畫將針對廢液廢棄物、汙染土壤及鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥進行清理。

新竹縣環保局指出，計畫內容共有3項，第一項是廢液廢棄物清除處理，由計畫承攬商將廠區內18桶廢液桶交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構；第二項是汙染土壤清除處理，先前陸續挖出的16袋污染土壤，目前放置在資源回收場內，經土壤檢測後，將交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構；第三項是鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥清理，自邊坡傾倒點至潮音禪寺之間的60公尺範圍，將由大型挖土機吊掛起河邊消波塊，再由小型挖土機挖除下方汙染底泥，一一清除並復位，確保河川汙染底泥全數清除乾淨。

環保局表示，自汙染發生後，新竹縣府隨即要求行為人、艾斯巴達公司，提報清除計畫並盡速清除，並對該公司開罰960萬6000元罰鍰，但由於艾斯巴達公司態度消極，並未提報清除計畫，為維護河川環境與用水安全，環保局因此在上月24日起主動聯手關西鎮公所陸續前往代為清理。

目前新竹縣環保局持續與河川權責機關水利署第二河川局及自來水公司研議，一起合作恢復河川環境，保護關西水源，環保局也提出此緊急應變計畫，待環保署核定經費後，清除工作將可更完善處理。

新竹 廢棄物 環保署

延伸閱讀

南投仁愛雨災復原環境 環保局攜手國軍持續清消

最高罰6千！竹縣10月起全面禁用一次性塑膠飲料杯

關西水汙染竹縣府清 立委林思銘籲中央攜手地方解決

竹縣關西鎮民組自救會提7訴求 盼鳳山溪沿岸汙染工廠遷移

相關新聞

竹市神秘「地下油庫」存廢案 最新文資審議結果今出爐

新竹市地下油庫歷史逾半世紀，長年荒廢棄置，因建功高中擴校掀起油庫存廢議題。新竹市文化局今年2月接獲民眾提報希望登錄歷史建...

桃園水污染變嚴重？鄭文燦辦公室：因降雨量減少

國民黨今天舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內爭取前瞻經費整治水環境，水污染卻變嚴重。鄭文燦辦公室解釋，這是...

台鐵淹水誤點嚴重民指人禍 桃市水務局駁斥否認

北北桃昨天下起大雷雨，台鐵鶯歌到桃園路段一度因為淹水停駛，水退之後又因路基流失只能單線雙向通行，西部幹線幾乎所有班次嚴重...

新竹也有咖啡園 關西金山社區打造馬武督咖啡品牌

新竹縣關西鎮近年大力發展咖啡種植產業，由勞動力發展署桃竹苗分署輔導、在地的金山社區發展協會推廣在地咖啡產業，並打造出「馬...

上廁所給評語也能抽好禮 新竹市公廁評鑑抽獎活動開跑

新竹市列管公廁771座，環保局即日起至9月15日響應環保署舉辦「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」公廁評鑑抽獎活動，歡迎民...

載4學生到苗栗火車站賺100元 白牌車挨罰10萬扣雙照

苗栗監理站與苗栗縣警察局昨下午在苗栗火車站執行稽查白牌車違規攬客勤務，發現1輛載有4名學生的白色自用轎車停靠下客，經分別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦