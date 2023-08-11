清除鳳山溪毒泥需7百萬元 竹縣環保局請中央補助經費

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭鄰岸艾斯巴達公司違法汙染，但該公司始終消極不作為，新竹縣環保局為此在上月主動前往代為清除邊坡受汙染土壤及底泥，更重罰艾斯巴達960多萬元，環保局再於9日提報「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」，尚待中央核定補助經費。

新竹縣環保局呼籲中央、行政院環保署核定補助經費713萬7375元，用以執行新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫，計畫將針對廢液廢棄物、汙染土壤及鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥進行清理。

新竹縣環保局指出，計畫內容共有3項，第一項是廢液廢棄物清除處理，由計畫承攬商將廠區內18桶廢液桶交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構；第二項是汙染土壤清除處理，先前陸續挖出的16袋污染土壤，目前放置在資源回收場內，經土壤檢測後，將交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構；第三項是鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥清理，自邊坡傾倒點至潮音禪寺之間的60公尺範圍，將由大型挖土機吊掛起河邊消波塊，再由小型挖土機挖除下方汙染底泥，一一清除並復位，確保河川汙染底泥全數清除乾淨。

環保局表示，自汙染發生後，新竹縣府隨即要求行為人、艾斯巴達公司，提報清除計畫並盡速清除，並對該公司開罰960萬6000元罰鍰，但由於艾斯巴達公司態度消極，並未提報清除計畫，為維護河川環境與用水安全，環保局因此在上月24日起主動聯手關西鎮公所陸續前往代為清理。

目前新竹縣環保局持續與河川權責機關水利署第二河川局及自來水公司研議，一起合作恢復河川環境，保護關西水源，環保局也提出此緊急應變計畫，待環保署核定經費後，清除工作將可更完善處理。