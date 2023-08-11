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竹市神秘「地下油庫」存廢案 最新文資審議結果今出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹地下油庫歷史悠久，水泥牆面布滿綠色藤蔓。記者張裕珍／翻攝
新竹地下油庫歷史悠久，水泥牆面布滿綠色藤蔓。記者張裕珍／翻攝

新竹市地下油庫歷史逾半世紀，長年荒廢棄置，因建功高中擴校掀起油庫存廢議題。新竹市文化局今年2月接獲民眾提報希望登錄歷史建築，今天提進文資審議委員會討論，委員在實地現勘後審議，決議此案繼續列冊追蹤，待校園規畫有初步方案後再行審議。

新竹市文化局指出，新竹地下油庫位於公道五路與建新路交叉口，共有4座直徑33公尺、高度7.5公尺的鋼質筒形油槽，原址為日本海軍第六燃料廠輕質油槽，戰後由軍方提供土地，中油公司負責興建輸儲設備，1971年左右興建4座油庫，並保存迄今。

4座地下油庫建於崩埤溝的山溝地形內，上方覆土偽裝，2005年管理權改為市府城市行銷處，土地使用分區為公園用地，現況為閒置，周邊林木密布。油庫所在區域平時上鎖，外觀水泥牆滿布綠色藤蔓，踏入油庫則別有洞天，但多處設施已見破舊、生鏽。

一群文史學者專家組成「竹掃把行動聯盟」關注地下油庫存廢，今天也甲級動員參與文資審議會前現勘，但市府文化局管制人員，限定文化資產審議委員、申請人、提案人及文化局才能進出油庫，媒體及其餘民眾均在外圍，不得進入。

竹掃把行動聯盟召集人、清大退休榮譽教授王俊秀說，建功油庫經歷過二戰、國共內戰及冷戰，成為台灣少數的軍事工業遺址，充滿著歷史性、故事性及稀有性的價值，也鮮少在鏡頭前曝光，聯盟訴求「共善共榮」，希望將油庫列入文化資產保存及再利用。

竹掃把也提出多點訴求，強調「文化就是態度」，建功高中可以因願意保存與活用地下油庫，成為一所不一樣的學校，即便變更地目為文教用地，地下油庫仍然是文教設施，認為地下油庫身為軍事工業遺址，油庫的文化主體性不應該受影響。

針對地下油庫存廢一案，文化局說明，今年2月24日市府接獲民眾提報公園用地內4座既有油庫登錄為歷史建築的申請案，文化局於4月6日邀集委員現勘並進行簡易文資價值評估，初步決議認為具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，予以列冊追蹤。

為求慎重，文化局7月12日再邀文資委員召開專案小組審查，審查委員認為雖儲油槽內部現已無儲油，但仍具歷史產業脈絡及環境教育、文化資產等價值。不過考量油庫目前為公有產權且無滅失之虞，待活化利用主題確認後再審議，建議仍維持繼續列冊追蹤。

市府文化局今天舉行文資審議大會，許多關心此案參與旁聽審議的市民也踴躍發表意見。大會最後決議朝兼顧油庫保存、建功高中發展需求與校園特色形塑等方向，統整納入未來校園整理規畫使用方案，待校園規畫有初步方案後再審議，因此繼續列冊追蹤。

4座地下油庫總面積2萬1543平方公尺，據了解，雖納入建功高中擴校範圍，但市府教育處正在研議與油庫共存方案，強調地下油庫極具文化發展與教育場域活化共融潛力。

新竹地下油庫歷史悠久，水泥牆面布滿綠色藤蔓。圖／竹市府提供
新竹地下油庫歷史悠久，水泥牆面布滿綠色藤蔓。圖／竹市府提供
新竹地下油庫內部別有洞天。記者張裕珍／翻攝
新竹地下油庫內部別有洞天。記者張裕珍／翻攝
新竹市文資審議委員會委員今天到新竹地下油庫現勘。圖／竹市府提供
新竹市文資審議委員會委員今天到新竹地下油庫現勘。圖／竹市府提供
新竹市文資審議委員會委員今天到新竹地下油庫現勘。圖／竹市府提供
新竹市文資審議委員會委員今天到新竹地下油庫現勘。圖／竹市府提供

文化局 文化資產 新竹 歷史建築

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