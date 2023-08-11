台鐵淹水誤點嚴重民指人禍 桃市水務局駁斥否認

北北桃昨天下起大雷雨，台鐵鶯歌到桃園路段一度因為淹水停駛，水退之後又因路基流失只能單線雙向通行，西部幹線幾乎所有班次嚴重誤點，南港到桃園1小時車程最後花了3倍時間才抵達，民眾大嘆「想回家好難」。有人將矛頭指向桃園市水務局未關閉轄下灌溉溝渠水門導致災情，水務局長劉振宇強調，所有水門在大雨來臨前就關閉。

台鐵鶯歌到桃園路段因大雨淹水停駛並非頭一遭，2016年5月16日清晨也曾發生，當時中斷時間長達50分鐘，水退之後也只能單線雙向通行，共35列次延誤，數以千計旅客及通勤族受影響。另外，2019年7月2日下午也曾因為淹水停駛，而開到一半的列車最後被迫「倒車」退回原本車站。

台鐵此次停駛雖有啟動接駁機制，水退之後也恢復單線雙向通勤，但列車調度時間長，民眾在車上苦等100分鐘盼不到目的地。由於正值下班尖峰時間，乘客眾多，車廂擁擠悶熱，不僅老人小孩吃不消，年輕人站了3個多小時也腿痠，抱怨「回家好難」。

有民眾將淹水矛頭指向桃園市水務局，指原因在於上游灌溉溝渠水門未關導致下游淹水；水務局長劉振宇表示轄下確實有區域排水系統接收納管原本屬於水利署的灌溉溝渠，但所有灌溉溝渠的水門早在昨天中午、大雨來臨之前就關閉，強調淹水是瞬間降雨超過排水系統保護標準導致，「若是水門沒關，後果恐比昨天情況嚴重」。

劉振宇指出，桃園昨天主要淹水地區在桃園區與新北市鶯歌區交界處，該處排水系統多屬東門溪流域，但東門溪沒有溢堤，鄰近滯洪池也有發揮效果，淹水主因在於匯入東門溪的支線水位比東門溪低，出水口又有逆止閥，導致水無法順利排放而溢流路面，台鐵鳳鳴車站位於支線上游，可能多少受到一些影響。

關於東門溪流域整治，劉振宇表示短期會先採購移動式抽水機，淹水時幫助水位低於東門溪的支線排水，中期會考慮設置固定式抽水機，長期則要擴大排水系統管線大小，然長期計畫牽動層面廣，需上下游一起改善，要爭取經費才有辦法施作。