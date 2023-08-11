新竹也有咖啡園 關西金山社區打造馬武督咖啡品牌

新竹縣關西鎮近年大力發展咖啡種植產業，由勞動力發展署桃竹苗分署輔導、在地的金山社區發展協會推廣在地咖啡產業，並打造出「馬武督咖啡」品牌，由地方上22名咖啡小農以友善耕作及科技管理方式培植，更以符合台灣人飲茶習慣，使用咖啡葉沖泡具淡甜香味且後韻綿長的咖啡葉茶。

馬武督咖啡得名於當地傳統地名「馬武督」，又因地處連接桃園市復興區羅浮與新竹縣關西鎮馬武督的「羅馬公路」，遠離都市的環境種植出品質優良的咖啡，且沿途風景優美，十分具有觀光農業潛力，為此勞動部為了促進在地產業發展、創造弱勢族群在地就業機會，在此積極推動「多元就業開發方案」。

桃竹苗分署表示，因為馬武督咖啡在金山社區發展協會推動下具有地方特色，因此也希望藉產業開發，能夠吸引更多青年返鄉創業或就業，勞動部提供執行計畫的人力，並挹注輔導資源協助改善地方產業，如包裝、行銷、導覽等，希望創造適合親子地方小旅行、體驗台灣社區之美的新景點，更能支持中高齡就業。

金山社區發展協會為推廣馬武督咖啡，推出主題式的咖啡文化體驗，選用最具在地特色風味的咖啡品種，讓遊客來到這都能喝到職人沖泡的精品咖啡、專人導覽咖啡園、體驗陶鍋烘豆並品嘗自己親手烘製出的咖啡，還適合喜歡品茗的遊客到咖啡莊園自採自製咖啡葉茶。