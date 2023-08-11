上廁所給評語也能抽好禮 新竹市公廁評鑑抽獎活動開跑

新竹市列管公廁771座，環保局即日起至9月15日響應環保署舉辦「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」公廁評鑑抽獎活動，歡迎民眾於新竹市470座公部門列管公廁，拿起手機掃描張貼QR code，留下對於公廁的評等與意見，有機會抽中餐券、住宿券等好禮。

新竹市環保局指出，新竹市目前列管公廁共771座，包括機關、公園、市場等公部門公廁470座，百貨公司、客運、私人加油站等私部門公廁259座，台鐵車站、台灣中油加油站等國營事業公廁42座，環保局針對列管公廁評鑑，分為「特優、優等及普通」3級。

環保局說，要獲得特優級公廁，除環境乾淨、設備良好外，廁間提供消毒液、加裝扶手及尿布台等友善設施，也可獲得加分。目前特優級公廁有743座，特優級比率達96%，除感謝管理單位及清潔員努力維護外，也提醒民眾發揮同理心注重如廁禮節。

為了優化如廁環境，新竹市環保局近日也辦理公廁清掃學習暨優質如廁新文化推廣活動，邀請財團法人環境資源研究發展基金會資深副研究員游宗霖擔任講師，向新竹市列管公廁管理人員及清潔人員共71人，特別教導「每日必清、定期大掃除」兩大清掃訣竅。

講師游宗霖說，公廁每日必須清掃位置包括小便斗、馬桶、洗手台及地板，並注意小地方如洗手台下方、天花板蜘蛛網等，還要定期安排深度清潔的大掃除，刷洗地板積垢。建議因地制宜放置如「衛生紙丟馬桶」、「對準目標」等標語，培養民眾重視環保、節能減碳，進而提高環境品質與如廁文化。

環保局長江盛任期許所有學員透過這次學習活動，持續提升公廁維護職能，讓公廁達到「不髒、不濕、不臭」三大指標。另也鼓勵民眾參與公廁評鑑抽獎活動，除有助增進公廁管理單位管理更完善外，抽獎內容包括餐券、住宿券、旅遊券、超商禮券等好禮。