快訊

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

上廁所給評語也能抽好禮 新竹市公廁評鑑抽獎活動開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局局長江盛任邀請民眾參加「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」的公廁評鑑抽獎活動。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局局長江盛任邀請民眾參加「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」的公廁評鑑抽獎活動。圖／新竹市政府提供

新竹市列管公廁771座，環保局即日起至9月15日響應環保署舉辦「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」公廁評鑑抽獎活動，歡迎民眾於新竹市470座公部門列管公廁，拿起手機掃描張貼QR code，留下對於公廁的評等與意見，有機會抽中餐券、住宿券等好禮。

新竹市環保局指出，新竹市目前列管公廁共771座，包括機關、公園、市場等公部門公廁470座，百貨公司、客運、私人加油站等私部門公廁259座，台鐵車站、台灣中油加油站等國營事業公廁42座，環保局針對列管公廁評鑑，分為「特優、優等及普通」3級。

環保局說，要獲得特優級公廁，除環境乾淨、設備良好外，廁間提供消毒液、加裝扶手及尿布台等友善設施，也可獲得加分。目前特優級公廁有743座，特優級比率達96%，除感謝管理單位及清潔員努力維護外，也提醒民眾發揮同理心注重如廁禮節。

為了優化如廁環境，新竹市環保局近日也辦理公廁清掃學習暨優質如廁新文化推廣活動，邀請財團法人環境資源研究發展基金會資深副研究員游宗霖擔任講師，向新竹市列管公廁管理人員及清潔人員共71人，特別教導「每日必清、定期大掃除」兩大清掃訣竅。

講師游宗霖說，公廁每日必須清掃位置包括小便斗、馬桶、洗手台及地板，並注意小地方如洗手台下方、天花板蜘蛛網等，還要定期安排深度清潔的大掃除，刷洗地板積垢。建議因地制宜放置如「衛生紙丟馬桶」、「對準目標」等標語，培養民眾重視環保、節能減碳，進而提高環境品質與如廁文化。

環保局長江盛任期許所有學員透過這次學習活動，持續提升公廁維護職能，讓公廁達到「不髒、不濕、不臭」三大指標。另也鼓勵民眾參與公廁評鑑抽獎活動，除有助增進公廁管理單位管理更完善外，抽獎內容包括餐券、住宿券、旅遊券、超商禮券等好禮。

新竹市長高虹安表示，公廁是城市重要的門面之一，也是基本設施，環保局爭取中央補助經費挹注，今年至明年投入2276萬元，預計整修15處共42座公廁，改善老舊公廁硬體設施，也希望民眾與管理單位一同努力，一起提升公廁品質與環境。

新竹市環保局局長江盛任（左）示範清掃技巧。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局局長江盛任（左）示範清掃技巧。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局近日辦理公廁清掃學習暨優質如廁新文化推廣活動，邀請財團法人環境資源研究發展基金會資深副研究員游宗霖擔任講師，向新竹市列管公廁管理人員及清潔人員說明清掃技巧。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局近日辦理公廁清掃學習暨優質如廁新文化推廣活動，邀請財團法人環境資源研究發展基金會資深副研究員游宗霖擔任講師，向新竹市列管公廁管理人員及清潔人員說明清掃技巧。圖／新竹市政府提供

公廁 住宿券

延伸閱讀

南投仁愛雨災復原環境 環保局攜手國軍持續清消

註銷牌照車輛勿上路 竹市監理站靠這招今年收回401面

驚！高雄捷運都會公園站公廁發現男子陳屍 警封鎖調查

把星巴克當免費公廁？日本分店祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

相關新聞

不滿停車被開單又沒停車格 新竹市這巷道掛「抗議」紅布條

新竹市光華二街108巷住戶眾多，但因該巷為消防巷道，路旁畫設紅黃線不得停車，不少住戶就近停車陸續遭檢舉，警方獲報取締開單...

上廁所給評語也能抽好禮 新竹市公廁評鑑抽獎活動開跑

新竹市列管公廁771座，環保局即日起至9月15日響應環保署舉辦「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」公廁評鑑抽獎活動，歡迎民...

載4學生到苗栗火車站賺100元 白牌車挨罰10萬扣雙照

苗栗監理站與苗栗縣警察局昨下午在苗栗火車站執行稽查白牌車違規攬客勤務，發現1輛載有4名學生的白色自用轎車停靠下客，經分別...

大雨再來！台鐵桃園、鶯歌間路基流失已修復 今嚴陣以待

昨天傍晚大雷雨造成台鐵桃園到新北鶯歌段部分路基流失，列車一度停駛，後來改成單線雙向通車但嚴重脫班，台鐵局工務處漏夜搶修，...

機捷運量大增 張善政提增購列車

桃園機場捷運疫情後運量大增，加上基北北桃1200月票助攻，7月以來有5天日運量破10萬人，但市長張善政和桃捷公司多次疾呼...

為延攬優秀青年教授 清大校長宿舍變身幼兒園 揭牌

為延攬優秀青年教授，國立清華大學校長高為元將校長宿舍捐作教職員子女幼兒園，希望讓教授可不用趕著上下班、就近照顧子女。清華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦