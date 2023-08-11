載4學生到苗栗火車站賺100元 白牌車挨罰10萬扣雙照

苗栗監理站與苗栗縣警察局昨下午在苗栗火車站執行稽查白牌車違規攬客勤務，發現1輛載有4名學生的白色自用轎車停靠下客，經分別訪談乘客及駕駛，乘客學生坦承由苗栗高中至苗栗火車站付費車資4人共100元，稽查人員依規製單舉發，白牌車駕駛將被罰10萬並吊扣雙照。

近來苗栗監理站積極查察白牌車違規攬客情事，該站第三股長吳建忠指出，白牌車違規載客收費，違反公路法及運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10 萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4 個月，違規營業車輛亦須吊扣牌照4 個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

吳建忠表示，苗栗地區白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，將持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。