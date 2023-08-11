快訊

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載4學生到苗栗火車站賺100元 白牌車挨罰10萬扣雙照

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗監理站稽查白牌車，有駕駛載4學生去苗栗火車站賺百元車資，被逮挨罰10萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查白牌車，有駕駛載4學生去苗栗火車站賺百元車資，被逮挨罰10萬元。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站與苗栗縣警察局昨下午在苗栗火車站執行稽查白牌車違規攬客勤務，發現1輛載有4名學生的白色自用轎車停靠下客，經分別訪談乘客及駕駛，乘客學生坦承由苗栗高中至苗栗火車站付費車資4人共100元，稽查人員依規製單舉發，白牌車駕駛將被罰10萬並吊扣雙照。

近來苗栗監理站積極查察白牌車違規攬客情事，該站第三股長吳建忠指出，白牌車違規載客收費，違反公路法及運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10 萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4 個月，違規營業車輛亦須吊扣牌照4 個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

吳建忠表示，苗栗地區白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，將持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

另外，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或牌照已被註銷情形，乘客毫無保障，呼籲民眾千萬不要為了一時方便或貪便宜搭乘白牌車，若事故發生將求償無門。

苗栗監理站查察白牌車違規攬客，昨午再度在苗栗火車站查獲1輛載有4名學生的白色自用小客車停靠下客。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站查察白牌車違規攬客，昨午再度在苗栗火車站查獲1輛載有4名學生的白色自用小客車停靠下客。圖／苗栗監理站提供

火車站 計程車

延伸閱讀

苗栗火車站的門面回來了 東站外牆西站電子時鐘裝妥

即時通報群組「發威」！苗栗查獲559件註銷車違規行駛

中市府暑假加強稽查違法白牌車 違法營業重罰10萬又扣牌

不是我！台南男收上萬元交通裁決書 訴訟結局大逆轉

相關新聞

不滿停車被開單又沒停車格 新竹市這巷道掛「抗議」紅布條

新竹市光華二街108巷住戶眾多，但因該巷為消防巷道，路旁畫設紅黃線不得停車，不少住戶就近停車陸續遭檢舉，警方獲報取締開單...

新竹也有咖啡園 關西金山社區打造馬武督咖啡品牌

新竹縣關西鎮近年大力發展咖啡種植產業，由勞動力發展署桃竹苗分署輔導、在地的金山社區發展協會推廣在地咖啡產業，並打造出「馬...

上廁所給評語也能抽好禮 新竹市公廁評鑑抽獎活動開跑

新竹市列管公廁771座，環保局即日起至9月15日響應環保署舉辦「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」公廁評鑑抽獎活動，歡迎民...

載4學生到苗栗火車站賺100元 白牌車挨罰10萬扣雙照

苗栗監理站與苗栗縣警察局昨下午在苗栗火車站執行稽查白牌車違規攬客勤務，發現1輛載有4名學生的白色自用轎車停靠下客，經分別...

大雨再來！台鐵桃園、鶯歌間路基流失已修復 今嚴陣以待

昨天傍晚大雷雨造成台鐵桃園到新北鶯歌段部分路基流失，列車一度停駛，後來改成單線雙向通車但嚴重脫班，台鐵局工務處漏夜搶修，...

機捷運量大增 張善政提增購列車

桃園機場捷運疫情後運量大增，加上基北北桃1200月票助攻，7月以來有5天日運量破10萬人，但市長張善政和桃捷公司多次疾呼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦