不滿停車被開單又沒停車格 新竹市這巷道掛「抗議」紅布條

新竹市光華二街108巷住戶眾多，但因該巷為消防巷道，路旁畫設紅黃線不得停車，不少住戶就近停車陸續遭檢舉，警方獲報取締開單，住戶不滿市府不規畫機車位給住戶停，最近在巷道上高掛紅布條抗議。有民代認為市府態度總是消極怠慢，更直言持續漠視民意終究會自食惡果。

市府交通處說，因為光華二街108巷路窄，路面僅3公尺寬，兩側畫設規定不得臨停與停車的紅黃線，因此舊社里長要求市府將108巷對面社區門口旁畫機車格，但社區管委會表示不同意，目前市府持續協助溝通，待有共識後辦理後續事宜。

當地舊社里長朱倖儀說，108巷屬消防區不能停車，也無法畫機車格；聽里民說，在今年以前就陸續有過檢舉案，只要在巷內停車被檢舉，警察就會來開單，一檢舉就會有民怨，自己去年底上任後一直都有積極向市府申請，希望在附近可畫設停車格的地方設置停車格，目前還在努力當中，今天將安排會勘。

湳雅派出所說，警方不會故意與民為敵，108巷屬於消防通道，警方不會刻意巡邏開單，主要都是接到報案、檢舉才會主動巡查取締違停，去年8、9月曾受理多件違停報案皆非同一人檢舉，今年3、4月則有特定人一次打5、6通電話，警方受理到場取締。

湳雅派出所也說，抗議布條所指「不斷開單」有點誇大，當地違停案都是員警受理案件後到場取締，員警到場後也不會立即開單，會先透過鳴笛警示，若車主人在有緩衝時間可移車，人不在就會開單。也希望大家維持消防通道順暢，避免違停阻礙救災情形。

在臉書貼出抗議布條的市議員楊玲宜表示，光華二街108巷的巷道，居住人口密度高，經里長、里民反映停車需求，自己也提案並發函要求交通處研議，找尋解決的方法，甚至建議在附近增設機車格以滿足住戶們的需求，但市府態度總是消極怠慢。

楊玲宜表示，感覺市府好像多一事就會增加延誤其下班時間，再加上執法員警們的無奈，加深了官員與百姓的對立。逼得住戶們為了自救，不得不拉上抗議布條走上街頭，做最沈痛的吶喊。她也反酸這就是高虹安市長所謂「超過六成滿意度」的新竹市政。