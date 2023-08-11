為延攬優秀青年教授 清大校長宿舍變身幼兒園 揭牌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
清華大學校長宿舍搖身變營利幼兒園，昨天舉辦新生體驗日，小朋友認真操作教具。圖／清大提供
清華大學校長宿舍搖身變營利幼兒園，昨天舉辦新生體驗日，小朋友認真操作教具。圖／清大提供

為延攬優秀青年教授，國立清華大學校長高為元將校長宿舍捐作教職員子女幼兒園，希望讓教授可不用趕著上下班、就近照顧子女。清華非營利幼兒園昨天揭牌舉辦新生體驗營，已滿招48名3至5歲幼兒，未來將充分利用大學校園資源，帶孩子造訪校內的蝴蝶園、蛙房、梅園、百蕨園。

鄰近工研院光明新村的東院是清華大學1956年在台建校時最早興建的一批校舍，校長宿舍也在其中，包括梅貽琦、徐賢修、劉炯朗等多任清華校長都曾住在這，今年整修作為幼兒園使用。

清大人事室主任徐宗鴻說，清華員工子女非營利幼兒園由教育部國教署補助設立及營運，委託社團法人新竹市教保人員協會承辦，並邀請具豐富幼教經驗的清華幼教系校友黃淑英擔任園長。

徐宗鴻說，清華幼兒園優先招收教職員工子女，若有餘額對外開放。目前已招滿48人，有四分之一為校外人士子女。幼兒園月費2000元，第2胎子女降為1000元，第3胎及以上子女可免費就讀。

黃淑英說，清華幼兒園最注重的是品格與生活教育，將培養孩童解決問題能力、養成閱讀習慣。未來每天將至少安排半小時的出汗性體能活動，並加入木工、烹飪等多元化課程。

幼兒園新生家長、清大物理系助理教授徐斌睿說，女兒之前在台北讀幼幼班，他與妻子常往返新竹、台北接送，很開心一家人終能在新竹團聚，也期待女兒能在幼兒園廣闊的戶外空間活動。

幼兒園 子女 新竹

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