機捷運量大增 張善政提增購列車

桃園機場捷運疫情後運量大增，加上基北北桃1200月票助攻，7月以來有5天日運量破10萬人，但市長張善政和桃捷公司多次疾呼交通部同意增購列車，但被已讀不回。市府認為，從下單到交車要花3年，若不及早採購，一旦現有列車不堪負荷出狀況，別說增班，連維持既有班次都困難。

桃園市府指出，計畫增購9輛直達車、6輛普通車組，總經費80.4億，希望中央同意並協助增購；對此，交通部長王國材表示，尚未看到桃園市政府提出機捷增購列車計畫書，待桃市府提出申請後，依審查程序辦理。

據了解，機捷增購列車在行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時就曾跟交通部交涉，但當時交通部認為運量還不大、沒急迫性。隨疫情後機場出入境旅客回流，加上1200月票催出更多的乘客，桃捷公司也預估未來第三航廈啟用後旅客激增，因此與市府一起向中央呼籲趕快增購列車。

機捷運量大增，張善政日前宣布今天起直達車平日離峰及假日班距從30分鐘調整為15分鐘，等於直達車從平日95班次、假日66班次，提高至天天141班次。張曾向行政院長陳建仁當面喊話盡早增購機捷列車，市府也行文請交通部協助，但未獲具體回應。

國民黨團議會總召梁為超說，80.4億元對桃園市財政壓力大，機捷擔負國際機場、北北桃的運量，而且機捷產權還是交通部的，中央應盡速且全額補助增購列車。

民進黨團幹事長彭俊豪則認為，桃捷公司為營業單位，和市府不該只有一個增購列車計畫就非要中央埋單，應提如何改善財務等具公信力的數據；若要中央全額補助，也要說清楚理由，不應用喊話就要中央聽地方的。

市府官員說明，鄭文燦雖曾簡單提過採購列車可在機捷A22、A23站修訂計畫時納入，但是A22站已通車，A23站也在動工，其實可直接辦增購列車招標案，關鍵應該還是在中央願不願意全額補助。