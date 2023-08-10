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註銷牌照車輛勿上路 竹市監理站靠這招今年收回401面

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市監理站透過跨機關合作，今年已收回註銷號牌401面，並拖吊違規車輛。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站透過跨機關合作，今年已收回註銷號牌401面，並拖吊違規車輛。圖／新竹市監理站提供

註銷牌照車輛依法不得上路，新竹監理站與新竹市政府合作，每月提供註銷車輛清冊，只要車輛停在路邊車格或公有停車場就會被查驗，監理站透過跨機關合作，今年已收回註銷號牌401面。站方指出，新竹市23處裝卸貨停車柱已從8月起試辦智慧開單與科技執法，成為註銷車牌取締的新管道之一。

新竹市監理站指出，站方每月提供註銷車輛清冊給市府，只要有車輛停在路邊收費停車格或公有停車場，透過收費員開立繳費單拍照或停車場車牌辨識後，系統自動查驗是否為註銷號牌車輛，監理站與新竹市警察局交通隊獲悉後將拖吊車輛並取締與扣繳牌照。

新竹市今年8月起，針對23處裝卸貨停車柱試辦智慧開單與科技執法，目前雖然還沒有取締到註銷牌照車輛，但監理站認為，智慧停車柱建置AI影像及車牌辨識功能，更能即時比對及回饋註銷牌照車號資訊，讓監理機關、市政府的跨機關合作更有效率。

新竹市監理站長周景朗也提到，新竹市監理站也將與法務部行政執行署合作，若執行署有車輛須執行法拍，監理站確認如為註銷號牌，即前往收繳。

周景朗提醒車主，應留意行照登載定檢時間，出廠5年以上汽車應辦理定期檢驗，逾期6個月以上者，將註銷其牌照，呼籲車主應按時受檢，確保車輛機件安全無慮，以保行車平安。

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