桃園下午多區強降雨 張善政：部分區應變中心三級開設

受西南風跟低壓帶影響，全台午後各地出現陣雨，桃園下午也下起大雨，用路人開車能見度一度超低，桃園市長張善政對此表示，針對桃園雨勢較大區域已有應變中心三級開設，若出現災情，會再盡快出動，把這個積水清除。

張善政今出席世客博Hello Kitty客庄宣傳裝置作品記者會表示，對於雨勢比較大的幾個區，像是八德、桃園、復興等，已有應變中心三級開設。其實幾個星期前就提醒區公所、道路養護單位，這種短時間強降雨，最容易造成短時間淹水，如果平常排水管道垃圾不清除的話，很容易造成短時間的積水，平常要做好維護。

張善政說，現在又加上三級開設，如果真的萬一又有這種短時間的積水，在災情的通報非常順暢的情況下，會盡快出動把積水清除，大家放心。