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泰安DOC「愛一直都在」喜獲金獎 苗縣數位機會中心豐收
苗栗縣數位機會中心（DOC）在今年教育部舉辦的「從DOC看臺灣」數位應用創作大賽中，從全國600多件參賽作品中脫穎而出，斬獲多項獎項，其中「影片組」項目由泰安DOC作品「愛一直都在」榮獲金獎，卓蘭DOC作品「卓蘭平安～台灣平安」獲銅獎，苑裡DOC作品「尋愛到灣麗」獲佳作，「手機攝影組」項目也分獲銀獎、銅獎、佳作等獎項。
苗栗縣教育處指出，數位機會中心長年為普及偏鄉民眾數位應用，致力於推廣偏鄉數位學習，結合生活應用及新興科技體驗等服務，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源，多年來深受鄉里社區認同與肯定。
教育處表示，今年苗栗縣DOC在教育部舉辦的「從DOC看台灣」數位應用創作大賽斬獲多個項獎項；影片組項目由縣泰安DOC作品「愛一直都在」在數位創作大潮中脫穎而出，榮獲金獎；卓蘭DOC作品「卓蘭平安～台灣平安」喜獲銅獎，苑裡DOC作品「尋愛到灣麗」獲得佳作。
手機攝影組項目，苑裡DOC作品「帶我回家好嗎」、「風雨中的寧靜」分獲銀獎、銅獎，苑裡DOC「潮汐的畫作」、公館DOC「就是那道光～加持」獲佳作；苗栗縣DOC學員透過數位學習創作的精彩作品，把在地美好的鄉土風情、美景與文化用影像記錄下來，盡情呈現土地的豐美樣貌，成為苗栗縣數位機會中心團隊的驕傲。
苗栗縣長鍾東錦表示，希望透過數位機會中心的設置，培養社區民眾使用數位科技工具的能力，感受現今數位生活的便利，並努力把數位普及的理念推廣到社區每個角落，將資訊服務推廣至各個村里，以服務多元族群，共享數位環境與資源並珍愛土地，期待苗栗縣社區民眾能透過數位機會中心打造偏鄉數位應用亮點，創造更多促進經濟與文化展現機會。
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