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內柵國小校舍重建延宕 解約承攬商重新招標興建中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪內柵國小興建於1901年，校舍老舊市府推動改建，不過先前承攬廠商財務出現問題導致延宕，預計明年完工。圖／桃園工務局提供
桃園大溪內柵國小興建於1901年，校舍老舊市府推動改建，不過先前承攬廠商財務出現問題導致延宕，預計明年完工。圖／桃園工務局提供

桃園大溪內柵國小興建於1901年，校舍老舊市府推動改建，整建案於2021年4月決標後，因承攬廠商財務問題致工程進度延宕，桃園市教育局終止契約並究責，並重新上網招標，於今年5月決標，今年6月底開工，預計明年1月竣工。

內柵國小校舍至今已有122年歷史，不過因校內北棟建築1樓及2樓以上的柱子錯位，加上年代久，因此市府決定將北棟校舍重建。教育局表示，因過去經費不足導致校舍分次興建才會出現錯位狀況，希望可以重新改建，讓學生有更安全環境。

內柵國小校舍整建案前於2021年4月20日決標，施作地下1層及地上3層樓，鋼筋混凝土建築物做為新校舍，總工程經費約8300萬元，教育局委託桃園市工務局新建工程處興建，原訂去年下半年竣工。教育局指出，去年11月因承攬廠商財務問題致工程進度延宕，已達契約規定可終止契約條件，市府立即依規定辦理終止同時清算作業，並加速辦理後續工程重新上網程序。

新工處指出，與廠商解約之前，主要結構皆已完成，經由清算並追加部分預算後，重新上網招標，於今年5月17日工程決標，6月28日開工，新承攬商已重新做機電察修整理並接續施工，預計明年1月竣工。

教育局說，因前工程承攬廠商財務問題致進度落後，市府已依政府採購法相關規定究責。

新工處表示，北棟校舍基地面積約1萬2948平方公尺，總樓地板面積約2345平方公尺，內部規畫包含6間普通教室、電腦教室、資源教室、辦公室、會議室、校長室、圖書室及健康中心等，未來完工後將有效解決學校教室不足困境，提供全校師生一個完善的教學場所。

桃園大溪內柵國小興建於1901年，校舍老舊市府推動改建，不過先前承攬廠商財務出現問題導致延宕，預計明年完工。圖／桃園工務局提供
桃園大溪內柵國小興建於1901年，校舍老舊市府推動改建，不過先前承攬廠商財務出現問題導致延宕，預計明年完工。圖／桃園工務局提供

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