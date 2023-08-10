浪漫台3線再升級 苗栗鯉魚水庫路段擬提報金路獎

台3線苗栗縣鯉魚潭水庫路段風光明媚，公路總局第二養護工程處苗栗工務段擬提報交通部「金路獎」，以美人樹為主軸，讓浪漫台3線再升級，大湖鄉長黃惠琴樂觀期盼新亮點。

苗栗工務段最近推動台3線、台61線，融入在地生態景觀計畫，規畫台3線138公里至145公里大湖鄉至卓蘭鎮，因鄰近鯉魚潭水庫沿途風光明媚、生態豐富，擬提報參加有交通界奧斯卡之稱的金路獎選拔。

工務段邀請景觀及生態學者專家現勘盤點，認為台3線沿途種植美人樹，每年9至11月秋冬時期開花繽紛美麗，構想以美人樹為主軸，搭配整體的視覺效果，養護及適當補植凸顯。

苗栗工務段長黃陳全指出，台3線鯉魚潭水庫路段，推動金路獎景觀道路，第一步就是協調台灣電力公司管線地下化，減少因美人樹過高，必須修剪避開電線殺風景，另，沿途儲水桶、電箱等設施，將研擬美化、優化景觀。

黃惠琴表示歡迎也期盼，她指出，鯉魚潭這段路鄰近鯉魚潭水庫，政府也在水庫推動前瞻計畫「幸福花之島」環境營造等建設，台3線成了門面，不過，景觀之外，也建議要注意交通安全等配套措施。

另，苗栗工務段發現台61線通霄鎮新埔隧道上方，因位鄰海岸線，東北季風強勁導致植栽生長情形不佳，找來台灣山林復育協會協助，最近沿著台61線新埔聯絡道至隧道上方，以「根本」為主軸，種了160棵行道樹、450棵防風綠帶樹，及175棵生態島樹。