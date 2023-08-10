淨零碳排成趨勢 經濟部助企業低碳、智慧化升級

中央社／ 苗栗縣9日電

經濟部次長陳正祺今天表示，面臨國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型因應，政府將透過免費課程、輔導及補助資源，協助企業培訓人才、提升永續發展。

立委陳超明今天邀集立院經濟委員會考察苗栗地區經濟建設，並與經濟部次長陳正祺及工業局、中小企業處等官員赴苗栗縣工業會與在地企業座談。

陳超明表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭及淨零碳排等議題，對於百工百業造成顯著影響，苗栗的產業界也不例外，尤其淨零碳排已是不可逆的趨勢，業界普遍對碳盤查、碳足跡十分陌生，有關未來如何課徵碳稅及與國際接軌，許多企業都表示擔憂，期盼經濟部投入預算輔導，協助中小企業及早適應。

會中經濟部官員除對疫後振興措施以及因應淨零碳排之調適提出專案報告，也針對企業提出有關工業區公共設施、環境提升、產業用人、二代接班等問題提出說明。

全球氣候變遷，各國陸續宣示淨零碳排，台灣也以2050年為目標，環保署正積極研訂碳費徵收及自願減量額度交易相關子法，預計113年開始推動實施。陳正祺表示，產業需朝低碳化、智慧化轉型因應，工業局將透過人才培訓、診斷輔導、提供補助等方式全力協助企業升級。

陳正祺指出，歐盟碳邊境調整機制（Carbon BorderAdjustment Mechanism, CBAM）10月起實施過渡期，2026年要開始課徵碳稅，初期是水泥、鋼鐵、鋁、化學品、肥料等產業會直接受影響，但若在台灣已繳過碳費，出口歐洲時即可扣抵，至於未來碳費如何課徵，環保署將分階段公告徵收對象，初步鎖定排碳大戶，且尚待相關子法制定出爐。（編輯：林治平）1120809

陳超明 環保署

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