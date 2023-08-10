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日本公園百年老樹斷裂 地方盼列珍貴樹木

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
日本公園內百年老雀榕被颱風吹斷，公所派員將斷枝切塊移除。圖／黃旭光提供
日本公園內百年老雀榕被颱風吹斷，公所派員將斷枝切塊移除。圖／黃旭光提供

新竹縣新埔鎮日本公園內有棵樹齡百年的老榕樹，因日前颱風卡努過境期間不敵風雨而斷裂成兩半，雖然公所與居民事後先行將斷枝移除，但地方希望新竹縣府將這棵老榕樹列為珍貴樹木，讓老樹能夠獲得定期健檢養護，更盼以此翻新日本公園，提供地方優良休憩空間。

鎮長陳英樓表示，日本公園內的老榕樹樹幹經派員檢視發現部分中空，公所農業觀光課在颱風遠颺後已經立即將斷裂的樹枝移除，恢復步道通行，前天他再次前往勘查，認為除了移除斷裂樹枝外，公園設施也有許多待改善的空間。

陳英樓指出，老榕樹位處公園內人行步道旁，經查步道缺乏護欄，為維護假日休閒民眾安全，已由公所農觀課規畫設置護欄，避免民眾走在步道中失足而摔落山谷，同時居民也反映公園缺乏公廁，公所將覓地設置公廁方便民眾使用。

鎮民代表姜鳳秋、陳賢榮等人都前往關心老樹，陳回憶小時候經常會到老榕樹周邊運動，大樹旁有一土地公廟，是當地居民心中重要的回憶。

日本 新竹 颱風

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