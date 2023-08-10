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你重複繳費嗎？竹市停車費 7年溢繳832萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
竹市2016年至2022年8月溢繳停車費達832萬餘元。圖／竹市府提供
竹市2016年至2022年8月溢繳停車費達832萬餘元。圖／竹市府提供

新竹市審計室最新決算審核報告發現，2016年至2022年8月溢繳停車費達22萬餘件、金額832萬餘元，僅不到2%、共2066件申請退費，金額13萬，報告並認為應評估建置線上退費機制以維民眾權益。市府交通處回應，已主動通知重複繳費者申請退費，明年推出的智慧停管系統也有線上退費功能。

審計報告指出，竹市停車管理系統及新竹好停車2.0App，雖提供民眾查詢應繳停車費資訊及補列印停車繳費收據服務，卻無重複繳費查詢功能。依據資料，7年來市府收到溢繳停車費832萬，申請退費僅13萬，比率僅1.58%，應檢討。

為何溢繳？交通處解釋，多為重複繳費，因超商皆人工代收，故僅能當日結算後，隔天再將停車繳費資料上傳各縣市停管系統，無法第一時間發現已繳費，常見不知情的家人或親友又將停車收費單拿到超商繳。

為確保民眾權益，市府交通處8月起以公文主動通知有重複繳費紀錄車主可申請退費；由於目前退費需要親自到市府一趟申請，市府預計在明年建置新一代智慧停管系統，完成後將提供民眾線上查詢及申請退費功能。

交通處也持續推動「無現金化」、「多元支付平台」等繳費服務，今年起第三方支付代收停車費平台由9家增至12家，或可利用金融、電信業者辦代扣繳停車費服務，停車單會印製「本車已辦代扣繳服務，請勿繳費」，提醒民眾不要重複繳費。

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