快訊

郭台銘今晚屏東說明會 高喊「要為中華民國打造下個黃金30年」

半導體女王掀起STEM教育 台灣推的STEAM更能培育人才？

孟耿如手寫字疑曝心聲：「靈魂家人」扮演生命中黑天使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱燒進竹市出現首例本土個案 衛生局：第一時間展開防治措施

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
衛生局指出，一旦接獲登革熱通報，第一時間就會啟動疫情調查及防治措施，同時進行居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，並攜手環保局進行孳生源清除及消毒工作。圖／新竹市政府提供
衛生局指出，一旦接獲登革熱通報，第一時間就會啟動疫情調查及防治措施，同時進行居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，並攜手環保局進行孳生源清除及消毒工作。圖／新竹市政府提供

國內外登革熱疫情持續升溫，新竹市衛生局指出，8日晚間接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，初步疫調得知個案無國外旅遊史，但有台南市停留足跡，研判為外縣市移入病例，目前血清檢體已送昆陽實驗室確認中，若確診則為竹市今年第1例登革熱本土確定病例，目前此名疑似感染個案已安置醫院隔離中，衛生局亦第一時間展開疫情調查、啟動相關防治措施。

衛生局說明，該個案是一名27歲男性，無國外旅遊史，平日工作於新竹、假日返回台南市永康區，8月7日返回工作地，於凌晨出現發燒不舒服症狀，經醫院就醫後採檢NS1陽性，目前收住單人病房、掛蚊帳、捕蚊燈使用。

衛生局已掌握孳生源調查方向，將進行個案家戶半徑50公尺病媒蚊密度調查，也會高規格加強孳生源清除等工作，目前也已針對完成同住室友完成衛教並列健康管理追蹤，衛生局將持續加強疫情監測，以阻絕疾病可能之傳播。

衛生局 登革熱 疫情 病媒蚊 快篩陽性

延伸閱讀

影／高雄本土登革熱今檢出+2 小港區青島里群聚疫情累計6例

雲嘉南唯一登革熱淨土嘉市險淪陷 醫師機警揪首例外地工作確診者

登革熱燒進台北市、新竹市 台南市本土病例累積破千例

南市登革熱破千「如坐雲霄飛車」 市長喊話查到絕不寬貸

相關新聞

登革熱燒進竹市出現首例本土個案 衛生局：第一時間展開防治措施

國內外登革熱疫情持續升溫，新竹市府積極圍堵，衛生局指出，日前接獲2例境外移入快篩陽性疑似登革熱通報，今天則出現竹市首例本...

25位「小市長」拜訪桃園市長 有人立志長大以後當市長

25位一、二年級參加夏令營的小學生今天化身「小市長」進市政府拜訪桃園市長張善政，並由市長頒小市長證書，大家還說出長大以後...

連3月發生大型重機死亡事故 台3線獅潭路段成事故熱點

台3線公路苗栗縣獅潭鄉路段上個月發生大型重機事故，造成1死2傷，不料未滿一個月附近路段又發生大型重機死亡車禍，23歲龍姓...

桃園地景HelloKitty惹議？ 議員：白天小叮噹晚上七月半

2023桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置及夜間燈光秀昨晚啟動，主辦單位設計「凱蒂」身穿傳統...

桃園高齡換居社宅首入住！市長拜訪 長者還不習慣這狀況

桃園市為高齡者提供更舒適、安全的居住環境，今年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，讓長者可從無電梯、缺乏無障礙設...

你重複繳費了嗎？ 審計揪竹市近7年溢繳停車費逾8百萬元

新竹市審計室最新決算審核報告發現，新竹市2016至2022年8月為止，近7年民眾因重複繳費的溢繳停車費件數達22萬餘件、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦