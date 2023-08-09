登革熱燒進竹市出現首例本土個案 衛生局：第一時間展開防治措施

國內外登革熱疫情持續升溫，新竹市衛生局指出，8日晚間接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，初步疫調得知個案無國外旅遊史，但有台南市停留足跡，研判為外縣市移入病例，目前血清檢體已送昆陽實驗室確認中，若確診則為竹市今年第1例登革熱本土確定病例，目前此名疑似感染個案已安置醫院隔離中，衛生局亦第一時間展開疫情調查、啟動相關防治措施。

衛生局說明，該個案是一名27歲男性，無國外旅遊史，平日工作於新竹、假日返回台南市永康區，8月7日返回工作地，於凌晨出現發燒不舒服症狀，經醫院就醫後採檢NS1陽性，目前收住單人病房、掛蚊帳、捕蚊燈使用。

衛生局已掌握孳生源調查方向，將進行個案家戶半徑50公尺病媒蚊密度調查，也會高規格加強孳生源清除等工作，目前也已針對完成同住室友完成衛教並列健康管理追蹤，衛生局將持續加強疫情監測，以阻絕疾病可能之傳播。