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25位「小市長」拜訪桃園市長 有人立志長大以後當市長

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「小市長」們拜訪市政府並參觀市長辦公室。記者鄭國樑／攝影
「小市長」們拜訪市政府並參觀市長辦公室。記者鄭國樑／攝影

25位一、二年級參加夏令營的小學生今天化身「小市長」進市政府拜訪桃園市長張善政，並由市長頒小市長證書，大家還說出長大以後的志願，有人要當空姐，還有人立志當壽司店老闆、市長、總統，張善政笑說兩位想當市長的小朋友「要競選喔」，也鼓勵每人好好讀書，努力實現夢想和人生目標。

張市長表示，市府利用暑假8月4、8、9日舉辦3場次「桃園小市長暨市政體驗營」一日市政體驗活動，每梯次邀請25名國小1至2年級小朋友，上午至環保局體驗公務員的工作，下午到市長辦公室體驗批核公文，希望透過營隊讓小朋友在心中培養對公共事務的興趣，進而設定志向與目標，在未來的求學過程中勇敢且堅定地邁進。

新聞處表示，為豐富學童暑期時光，也讓孩子更熟悉桃園、瞭解家鄉，市府舉辦「桃園小市長暨市政體驗營」一日市政體驗活動，並結合市府團隊的施政重點及桃園在地特色，以闖關集點與遊戲體驗的概念，帶領小朋友從不同角度認識桃園，也體驗桃園市政日常。

張善政頒「小市長」證書還和小朋友們合影。記者鄭國樑／攝影
張善政頒「小市長」證書還和小朋友們合影。記者鄭國樑／攝影

張善政 小學生

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