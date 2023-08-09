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連3月發生大型重機死亡事故 台3線獅潭路段成事故熱點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供
台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供

台3線公路苗栗縣獅潭鄉路段上個月發生大型重機事故，造成1死2傷，不料未滿一個月附近路段又發生大型重機死亡車禍，23歲龍姓男子過彎時疑似操作不當及未減速，自撞駁坎後跌入水溝重傷，送醫仍宣告不治；大湖警分局指出，今年6到8月獅潭路段已接連發生3起大型重機死亡車禍，造成3人死亡，呼籲騎士行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛。

大湖警方表示，7日上午8點左右台3線115.8公里處發生大型重型機車事故，救護人員抵達時，發現駕駛及重機倒在路旁水溝，現場評估重機駕駛已無生命跡象，緊急送往大千醫院仍宣告不治。

警方初步調查，龍姓男子駕駛大型重機由台3線北往南方向，行駛至115.8公里處，過彎時疑似操作不當及未減速，自撞駁坎後跌入水溝身受重傷失去意識，送醫不治，經抽血檢驗酒測值為0，肇事原因及責任警方調查釐清中。

警方呼籲，7月9日台3線116公里獅潭路段發生3輛大型重機事故，造成1死2傷，另外6月間在107公里處也發生大型重機事故，造成1人死亡，今年已有3件大型重機死亡事故，另有7件騎士受傷，事故地點幾乎都在彎道路段；台3線獅潭路段彎道路段多，是事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，駕駛人行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方將持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛，防制交通事故發生。

台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供
台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供
台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供
台3線115.8公里苗栗獅潭路段8月7日上午發生大型重型機車事故，23歲騎士傷重不治。圖／警方提供

重機 車禍

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