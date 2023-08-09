你重複繳費了嗎？ 審計揪竹市近7年溢繳停車費逾8百萬元

新竹市審計室最新決算審核報告發現，新竹市2016至2022年8月為止，近7年民眾因重複繳費的溢繳停車費件數達22萬餘件、金額832萬餘元，但僅不到1%共2066件申請退費，只有13萬元完成退費，點出退費機制不夠完善。審計要求市府交通處評估建置線上退費機制，維護民眾權益。

市府交通處回應，今年5月已在「新竹市路邊停車收費網」供民眾線上查詢愛車重複繳費情形，若有溢繳，可檢附車主行照等相關資料向市府申請退費；市府8月起也以公文主動通知重複繳費民眾申請退費，另明年推出智慧停管系統將推出線上退費功能。

審計處查核新竹市政府停車管理情形，先肯定近年廣設路外停車空間提升公共建設效益，累計設置37處路外停車場及路邊停車場1萬1011格位，分別採自營或委外方式營運。2018年至2022年每年停車收入（含委外權利金收入）幾乎連年成長，從3億528萬餘元一路成長至4億1532萬餘元。

不過，審計處發現新竹市停車管理資訊系統未優化整合，市府建置的新竹市停車管理系統及新竹好停車2.0APP，雖有提供民眾查詢應繳停車費資訊及補列印停車繳費收據服務，但卻沒有重複繳費查詢功能。依據資料，7年來市府收到的溢繳停車費832萬餘元，申請退費僅13萬餘元，比率僅1.58%，要求市府檢討。

至於為什麼會有多達800多萬元溢繳停車費？市府交通處解釋，停車費重複繳費多為超商代收的時間差導致，因超商皆為人工代收停車費，故僅能當日結算後，隔天再將停車繳費資料上傳各縣市停管系統，無法第一時間發現已繳費，全國各縣市皆有相同問題。

交通處舉例，若民眾已經用行動支付或銀行代扣停車費，不知情的家人或親友又將停車收費單拿到超商繳費，因超商代收系統無法與縣市停管系統即時連線，就會導致重複繳費，因超商繳費者為不特定對象，後續發現該筆費用溢繳也難以得知要退給誰。

為了確保民眾權益，市府交通處8月起以公文主動通知有重複繳費紀錄的車主可申請退費；由於目前退費需要親自到市府一趟申請，市府預計在明年建置新一代的智慧停管系統，完成後將提供民眾線上查詢及申請退費功能，民眾免於奔波申請。

另，新竹市交通處也持續推動「無現金化」、「多元支付平台」等繳費服務，今年起第三方支付代收停車費平台由9家增加至12家，或可利用金融、電信業者辦理代扣繳停車費服務，停車單會印製「本車已辦代扣繳服務，請勿繳費」，提醒民眾不要又將單據拿到超商重複繳費。