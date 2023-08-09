台灣、大陸創作大PK 獎金最高的國際木雕賽公布入圍名單

2023台灣國際木雕競賽今天公布入圍名單，工藝木雕、當代木雕兩大類組各有7人得獎，呈現大陸、台灣創作者PK的局面，入圍人數幾乎「平分秋色」，這項國際木雕競賽號稱獎金居世界之冠，4項首獎各30萬元，優勝名次將在10月7日三義木雕節開幕典禮公布並頒獎；此外，三義木雕館也推出國際木雕藝術交流展、競賽作品展，將展至10月22日。

苗栗縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫及三義鄉長呂明忠、裕隆公司代表及木雕界人士上午共同在三義木雕館參加國際木雕藝術交流展、競賽作品開展儀式，會中並公布國際木雕競賽入圍名單。

苗栗縣文化觀光局指出，今年國際木雕藝術交流展以「木質調」為名，邀義大利、澳洲、韓國、新加坡、日本、定居台灣的英國籍創作者及台灣創作者26人共同展出，55件作品的風格不同於過往的展出，以「木．質感」、「木．質性」與「木．質問」三大主題，探討人與人或人與自然環境的關係，經由創作者內化個人思維後，透過作品詮釋出全新看法。

台灣國際木雕競賽2014年與裕隆汽車公司將木雕金質獎合併辦理，今年邁入第10年，競賽獎項包括裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎、工藝木雕經典大獎、當代木雕大獎各1名，獎金30萬元，另外工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各5名，獎金每人2萬元，今年共有61件作入選並展出。

現場公布競賽入圍得獎者名單，工藝木雕類入圍7名創作者及作品為台灣的邱裕翔「暢游」、紀永泓「斗燈」，大陸的曹小武「舞動青春」、王福信「長眉羅漢」、林星「青春永不凋零」、陳祿「紫氣東來」、黃智清「民國三傑」；當代木雕類入圍者為台灣創作者林芝萱「太陽雨」、李汪澤「騰」、陳有綱「解構 救贖 輪迴 」、王千楙「肢體 訊號」、林禹彤「凝」、李承翰「著衣─佇候片刻」及大陸黃超謨「三重之境」。