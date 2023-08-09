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苗栗火車站的門面回來了 東站外牆西站電子時鐘裝妥
台灣鐵路局苗栗車站東站的外牆、西站的電子時鐘損壞多時，台鐵最近完成裝設，地方人士議論門面回來了！也期待西站苗栗火車頭園區明年開園營運，帶動觀光發展。
苗栗火車站綠建築2013年10月啟用，也是門面地標，其中，西站電子時鐘2021年8月故障，遲遲沒有裝回去，民眾還投訴認為時鐘是「旅客人權」，一個友善城市，車站不會沒有時鐘。
東站的外牆則於2022年10月間，因東北風及尼莎颱風環流影響，颳起的強風吹落約10坪的矽酸鈣板外牆，台鐵最近施工，工程接近完工，西站的電子時鐘也裝回去，地方人士樂觀門面工作做好了。
苗栗車站站方指出，東站的外牆改以強化鋁板材質，比較不會受潮，且重量輕、強度較高，更能扺擋風雨，至於西站電子時鐘，只要通電即可以顯示，目前最後測試驗收。
縣議員余文忠說，他的服務處就在苗栗火車站，地方人士都相當關心，而斥資近10億元建設的西站苗栗火車頭園區案，第2期工程進度約8成，預計今年11月底完工，明年6月前開園營運，門面也是亮點。
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