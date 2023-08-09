桃園、中壢殯葬園區推改善工程 張善政盼完善治喪環境

桃園及中壢殯葬園區分別有環境待改善、火化設施不足的問題，市長張善政9日在市政會議指出，目前皆已進入實質改善階段，民政局要持續督導工程進度，提供更完善的治喪環境，讓往生者能有尊嚴的終程。

民政局在市政會議提出「桃園暨中壢殯葬園區改善計畫」專題報告，指出座落在桃園區的殯葬園區自民國65年啟用至今，因缺乏整體規畫、建物老舊、人車及靈柩動線交織混亂，市府採取分年分期的整修調整，去年3月啟用鄰近大有地區立體停車場，可提供413席汽車位、146席機車位，可以有效解決停車空間不足的交通問題。

民政局表示第2期將投入總經費16億5600萬元，內政部補助1億9772萬元新建地上6層的殯葬綜合大樓，可望解決設施量能及動線環境問題，工程預計今年9月上網招標114年12月完工，將採分層啟用，先完成全棟結構體及外觀，並辦理1至3層裝修啟用，後續4至6層再分年分期編列裝修經費。未來第3期改善計畫將拆除老舊禮廳，改建為景觀公園及地下停車場，進一步改善園區整體意象，提供更優質的使用體驗。

民政局說明，中壢殯葬園區位於培英路，火化場自93年啟用至今只有6座火化爐，火化爐具及空氣污染防制設備老舊且數量不足，無法滿足南桃園鄉親需求，市府將投入總經費9億4305萬元，並由內政部補助2億8176萬元，新建地上2層、地下1層的火化場，包含12座火化爐，盼解決火化設備不足問題，本案土建工程於112年8月開工，預計114年3月完工，已獲第10屆台灣景觀大獎景觀規劃設計佳作。