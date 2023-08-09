偷排6噸電鍍廢水 三德精密遭罰400萬、負責人下場曝光

新竹縣竹北市三德精密科技公司去年被檢警查出將多達6公噸的有毒電鍍汙染廢水，利用暗孔排入頭前溪及柯子湖溪上游，嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口水質，案經法院審理，公司遭判處400萬元罰金、陳姓負責人判刑2年。新竹市環保局今天舉行環境精進執法會議特別分享此最新案例，提醒業者切勿挑戰公權力。

為精進水汙染防治執法效能、督促業者重視水汙染防治，新竹市環保局今天舉行環境精進執法會議，約90家業者與會。會中邀請跨域講師檢察官徐大偉，以水汙染防治法規為重點進行宣導，並分享違反水汙染防治法判決案例，提醒列管對象切勿違法。

會議當中特別分享竹市環檢警攜手查獲電鍍業汙染地面水體的違法案例，環保局長江盛任說，該案陳姓負責人與公司分別被判決有期徒刑2年與罰金400萬元，希望藉此案件引導業者自覺守法，若違規處分罰鍰除百萬元起算，最高可達2000萬元，還有刑責。

檢方查出，三德精密科技公司陳姓負責人明知公司從事各種金屬素材等製程，會加入鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，產生廢液含有對人體有危害的重金屬，前年3月11日因管線老舊破裂，使含有鉻酸及磷酸的廢水外洩約200公升，沿著廠內排水溝溢流到鳳山溪。

不僅如此，陳姓負責人為圖節省三德公司依規定做廢水處理措施所需維護、添購設備及添加藥劑、處理汙泥等費用成本，因廠區鍍鉻槽體仍存有6噸含有鉻酸12%的長期未處理鍍鉻廢液，去年1到3月間將廢液載往新竹市某民宅舊廠址利用暗孔倒廢液汙染水源。

案件將新竹地檢提起公訴後，新竹地院今年4月依三德精密科技違反水汙染防治法，判處400萬元罰金，林姓負責人部分痛批其為營業方便之私，嚴重危害民眾用水、飲水安全，所為實在可惡而無足取，本當從重量刑，但考量陳坦承犯行等，量處緩刑5年。

不過，新竹地檢檢察官向法院上訴，認為陳姓負責人為躲避查緝，將廢液排放柯子湖溪匯入頭前溪，已對國土安全及新竹市民之用水安全產生極大危害，重金屬經由生態循環後危害個人健康，原本量刑實屬過輕而未能罪刑相當，請求撤銷原判決。

最新判決於7月27日出爐，法官認為陳姓負責人曾在前年因管線老舊破裂而使除膜槽內的藥水外洩約200公升，不到1年又故意犯行，認為檢察官上訴有理由，撤銷5年緩刑，但量刑應執行2年的裁量尚無違法或不當。