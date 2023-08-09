高虹安施政最新網路民調 新竹棒球場改善6成1滿意

新竹市長高虹安上任7個多月，各項施政受到各界關注，新竹棒球場改善進展更被外界高度檢視，今天一項最新網路民調顯示，針對美國大聯盟場務專家來台協助改善球場，有61.9%新竹市民表示滿意，29.7%市民回答不滿意。市府回應，感謝市民的肯定與支持，也虛心接受各界指教；棒球場改善報告預計8月中下旬出爐。

該分民調為「ETtoday民調雲」最新民調，針對高虹安與市府團隊近期在棒球場問題、交通改善、居住正義、社會福利等新作為的看法進行民調。結果顯示新竹市民對高虹安推動的5項政策滿意度皆超過6成，又以擴大敬老愛心卡服務範圍滿意度79.7%最高。

其他4項市政新作為滿意度，依序為推動桃竹竹苗通勤月票（66.2%）、竹市單身青年再加碼租金補貼6千元（65.7%）、邀大聯盟場務專家來台協助改善棒球場（61.9%）、成立交通改善小組並計畫於年底開通慈濟路及關新路延伸段（61.5%）。

針對這項最新市政民調，新竹市政府回應，高虹安市長上任超過半年，逐步落實推動各項政策，感謝市民的肯定與支持，也虛心接受各界指教，每一份民調都是市府施政的重要參考依據。

市府也強調，未來市府團隊將加倍努力，積極解決舊有問題，以市民福祉為依歸，持續落實有感政策，盼為竹市帶來嶄新氣象，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。

至於各界關注的新竹市立棒球場工程，市府指出，高虹安上任後即邀請專家學者組成新竹市立棒球場工程體檢會，今年7月13日更邀美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen至棒球場展開場地檢測與評估工作，目前正在著手場地評估報告，預計8月中下旬出爐，市府將依據報告與修繕建議，要求統包商及監造商執行改善作業。