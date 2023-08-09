快訊

每天運動和只在週末運動，哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣

反攻大陸夢／蔣中正養病3月軍心渙散 從偷竊到叛逃問題多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵苗栗站免費送50位身障者搭車出遊 感受南台灣熱情

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「苗栗縣特殊關懷協會」身障者與親屬、志工，今天上午齊聚在高鐵苗栗站大廳準備前往高雄，體驗搭高鐵出遊的夢想。圖／高鐵苗栗站提供
「苗栗縣特殊關懷協會」身障者與親屬、志工，今天上午齊聚在高鐵苗栗站大廳準備前往高雄，體驗搭高鐵出遊的夢想。圖／高鐵苗栗站提供

高鐵苗栗站關懷地方，協助身障者走向戶外，感受南台灣熱情！今天上午有50位來自「苗栗縣特殊關懷協會」身障者與親屬、志工，齊聚在高鐵苗栗站大廳準備前往高雄，免費體驗搭高鐵出遊，高鐵苗栗站務人員也到場為他們送上祝福，期待透過高鐵的舒適、便利及友善的無障礙乘車環境，讓身障朋友們能夠享受一趟愉快的高鐵旅程。

初次搭乘高鐵的身障朋友，見到車站的環境，包括新穎的時刻表、旅客資訊顯示系統以及相關乘車設施，都覺得新鮮有趣；在高鐵站務人員的引導下，眾人井然有序的持票進站，過程中不時和同伴分享所見所聞，流露出喜悅笑容。

苗栗縣特殊關懷協會理事長唐時聰說，協會主要服務對象為身障者，透過多元化的課程，增進身障朋友與社區的融合。這次在高鐵的幫助下，讓戶外參訪活動得以順利成行，對身障者、親屬與志工們都是非常難得的機會，感謝台灣高鐵讓他們能夠攜手同遊，這次活動一定能帶給他們許多收獲，留下美好回憶。

高鐵苗栗站長柯庸正則表示，台灣高鐵善盡企業社會責任，傳遞公益愛心，積極幫助社福公益團體及弱勢族群。希望藉由這次活動，能夠讓身障朋友們感受到外界的關心，獲得正向的力量，同時藉由高鐵，帶來更多欣賞台灣美景的機會。

高鐵 身障者 苗栗縣

延伸閱讀

串聯軌道與航空 珠肇高鐵進入盾構施工

高鐵推大學生5折起優惠列車 加碼32班4日起開放購票

京津高鐵15年 雙城生活變日常

相中屏東高鐵特定區發展 建設公司前進屏東推案

相關新聞

竹市直達桃園機場唯一國道客運明起大增班 新班表出爐

國道客運路線1250是新竹市唯一直達桃園國際機場的客運路線，由於近年受疫情衝擊減班，業者最新公布班表，明天（10日）起平...

42家1500個職缺 竹南運動公園12日大型徵才活動有好康

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在苗栗縣竹南運動公園，8月12日辦理大型徵才活動，24家廠商提供1500個工作機會，現場並有...

桃市殯葬亂象 審計處：未確實改善

桃園市殯葬管理自治條例立法多年來對非法業者開罰142次，但桃園市審計處發現，桃園區及中壢區殯儀館周圍民間會館林立，不只查...

高鐵苗栗站免費送50位身障者搭車出遊 感受南台灣熱情

高鐵苗栗站關懷地方，協助身障者走向戶外，感受南台灣熱情！今天上午有50位來自「苗栗縣特殊關懷協會」身障者與親屬、志工，齊...

竹南鎮觀光文化季「探險海濱奇幻嗨啤」下周六起登場

苗栗縣竹南鎮112年觀光文化季活動，預計8月19、20日在竹南啤酒廠、龍鳳漁港隆重登場，為期兩天的活動，提供了多種好玩有...

免費看戶外表演！竹市風城藝術節12日邀台灣特技團演出

2023風城藝術節系列活動第4場將於12日晚間7點在新竹市普天宮戶外場域開演，由台灣特技團帶來首次演出的「島藝．陣魂曲」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦