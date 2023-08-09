高鐵苗栗站免費送50位身障者搭車出遊 感受南台灣熱情

高鐵苗栗站關懷地方，協助身障者走向戶外，感受南台灣熱情！今天上午有50位來自「苗栗縣特殊關懷協會」身障者與親屬、志工，齊聚在高鐵苗栗站大廳準備前往高雄，免費體驗搭高鐵出遊，高鐵苗栗站務人員也到場為他們送上祝福，期待透過高鐵的舒適、便利及友善的無障礙乘車環境，讓身障朋友們能夠享受一趟愉快的高鐵旅程。

初次搭乘高鐵的身障朋友，見到車站的環境，包括新穎的時刻表、旅客資訊顯示系統以及相關乘車設施，都覺得新鮮有趣；在高鐵站務人員的引導下，眾人井然有序的持票進站，過程中不時和同伴分享所見所聞，流露出喜悅笑容。

苗栗縣特殊關懷協會理事長唐時聰說，協會主要服務對象為身障者，透過多元化的課程，增進身障朋友與社區的融合。這次在高鐵的幫助下，讓戶外參訪活動得以順利成行，對身障者、親屬與志工們都是非常難得的機會，感謝台灣高鐵讓他們能夠攜手同遊，這次活動一定能帶給他們許多收獲，留下美好回憶。

高鐵苗栗站長柯庸正則表示，台灣高鐵善盡企業社會責任，傳遞公益愛心，積極幫助社福公益團體及弱勢族群。希望藉由這次活動，能夠讓身障朋友們感受到外界的關心，獲得正向的力量，同時藉由高鐵，帶來更多欣賞台灣美景的機會。