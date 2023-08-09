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免費看戶外表演！竹市風城藝術節12日邀台灣特技團演出

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2023風城藝術節系列活動第4場將於12日晚間7點在新竹市普天宮戶外開演，由台灣特技團帶來「島藝．陣魂曲」，免費入場。圖／竹市府提供
2023風城藝術節系列活動第4場將於12日晚間7點在新竹市普天宮戶外開演，由台灣特技團帶來「島藝．陣魂曲」，免費入場。圖／竹市府提供

2023風城藝術節系列活動第4場將於12日晚間7點在新竹市普天宮戶外場域開演，由台灣特技團帶來首次演出的「島藝．陣魂曲」，當晚還特別邀請九天民俗技藝團2大知名表演團體同台演出。藝術節為免費入場，只要集章集滿系列活動2場演出，就能領到免費冰棒，邀請民眾夏夜晚間吃冰看表演。

市府民政處指出，「島藝．陣魂曲」演出設計共2大部分，上半場「迎神曲」以民俗藝陣為創作底蘊，將宋江陣、官將首等各種形態的陣頭，透過嶄新的編排與雜技結合，呈現天神降臨，施福大地；下半場「平安詠」則以民間信仰遍地開花，展現台灣豐富的生命力，讓民眾體驗不同氛圍的雜技之美。

新竹市政府推出的風城藝術節系列活動在暑假共有5場次巡演，12日晚上為第4場次。市府指出，所有場次皆免費自由入場，並有集章換冰棒活動，民眾只要拿著活動DM至服務台蓋章戳，集滿2場次不同章戳，可至合作店家兌換冰棒。

市長高虹安也歡迎來觀賞12日台灣特技團首演「島藝．陣魂曲」的大小朋友們，當天可參考市府城市行銷處規畫的一日遊或半日遊行程，感受新竹多元魅力。

市府城市行銷處指出，新竹一日遊行程早上可以到綠意盎然的「新竹公園」環湖散步，呼吸新鮮空氣，在「麗池湖畔」享受悠閒的早晨野餐時光；接著可前往「玻璃工藝博物館」，體驗在地傳統產業玻璃文化。

中午時分，可到新竹公園「森林食堂」周邊咖啡廳用餐，品味當地美食，享受新竹公園的美麗景色，用完餐至「新竹動物園」，近距離觀看可愛的明星河馬樂樂及老虎等；傍晚推薦到「青草湖」，散步或乘坐天鵝船繞湖遊覽，欣賞湖光山色，晚上7點相約一起到普天宮看戲。

此外，市府也推薦半日遊行程，12日當天下午2點至7點在北大公園舉辦「怕胖市集 新竹烘焙祭」，邀請烘焙職人和在地優秀店家擺攤，歡迎民眾在夏日午後一起享受美食，市集結束時至普天宮看戲，開心度過周六時光。

交通處表示，為維持風城藝術節系列活動周邊交通順暢，12日當日普天宮活動會場旁停車場開放民眾停放汽車，新竹仁愛兒童之家前道路兩側開放民眾停放機車，開放停車時間為當日17時至22時，請民眾多加配合。

新竹市2023風城藝術節系列活動壓軸場將於26日晚上7點在天公壇公園登場，邀來紙風車劇團上演「諸葛四郎」。演出相關資訊請上新竹市文化局官方網站查詢，或臉書搜尋新竹市文化局、撥打1999為民服務專線。

新竹 藝術節 冰棒 高虹安

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