42家1500個職缺 竹南運動公園12日大型徵才活動有好康

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在苗栗縣竹南運動公園，8月12日辦理大型徵才活動，24家廠商提供1500個工作機會，現場並有各種好康，歡迎找工作、求職，或想換工作民眾參加。

桃竹苗分署12日上午10點到下午2點的「2023年苗栗地區大型徵才活動」，在竹南運動公園風雨球場（竹南鎮永貞路2段198號），邀請力積電、超豐電子、京元電子、頎邦科技、台亞半導體、冠軍建材、泰安觀止溫泉會館，及王品餐飲等42家廠商，釋出超過1500個職缺。

另外也歡迎有興趣從事餐飲業、旅宿業、航空站地勤業工作的朋友，了解疫後缺工擴大就業方案專案職缺，經就業中心推介後穩定就業30天後，可領取就業獎勵，最長可領12個月。

桃竹苗分署指出，徵才活動現場規畫多重好康，包括除現場徵才活動，還有手作體驗、創客職人、社會創新企業、多元單位產品展售，賈桃樂主題館提供職涯諮詢師現場免費履歷健診。

凡應徵職缺即可參加摸彩活動，每收集1家廠商應徵貼紙，即可兌換1張摸彩券，有機會獲得Apple watch等獎項，早鳥禮前100名入場民眾，可領取便利店商品券，另即日至8月11日上賈桃樂（JobTaole） 臉書粉絲專頁，在「2023年苗栗地區大型徵才活動」貼文讚並貼文@2人，可抽500元便利商店商品券。

更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、桃竹苗分署官網，或賈桃樂臉書粉絲專頁，撥打免付費專線0800-777888洽詢。