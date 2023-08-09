竹市直達桃園機場唯一國道客運明起大增班 新班表出爐

國道客運路線1250是新竹市唯一直達桃園國際機場的客運路線，由於近年受疫情衝擊減班，業者最新公布班表，明天（10日）起平日班次從來回6班次大幅增至20班次。不少網友叫好，但也「敲碗」假日凌晨要增班，業者說明會滾動調整加班班次，另桃竹竹苗公共運輸月票TPASS預計10月上路，搭乘1250也可適用。

「新竹－桃園國際機場」1250路線由日豪客運營運，單趟全票票價150元、車程約40分鐘；新竹的旅客可以從新竹轉運站搭車，行經國道1號直達桃園國際機場，相對搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸工具還得扛行李轉乘機場捷運來的方便許多。

不過，1250路線3年前才通車沒多久就碰上新冠肺炎疫情，業者不堪虧損申請減班，近年隨著疫情趨緩、國門重啟，該路線逐步恢復增班，從來回4班次到6班次；業者昨天公布最新班次，平日加開凌晨與白天時段班次來回總計20班次。

國道客運1250路線最新從新竹端發車班次有每日發車早上7點、11點、下午4點，平日加開凌晨2點、4點、6點、早上10點、中午12點、下午1點、下午3點；桃園機場發車班次有每日發車早上9點、下午1點、晚上6點，平日加開凌晨1點、3點、5點、早上8點與11點、中午12點、下午2點。

不少網友看到1250班次大增都拍手叫好，認為要從新竹到機場搭機出國更加方便了；也有網友希望除了平日增班之外，希望業者可以再增開假日，讓平假日出國都可以有車能搭。

業者說明，日豪客運1250路線會滾動式調整加班班次，視情況機動加班，旅客如有無障礙班次之需求，可提前2天電洽02-2975-3868預約。

業者也表示，近月平均每班車載客量約10人左右，運量還未見太顯著的上升，但因應新竹市民需求，所以10日起先加開班次。後續會滾動調整加班班次，視情況機動加班。