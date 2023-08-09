竹縣環局長換手 豆子埔溪又染黃

新竹縣近期爆發多起河川汙染，居民不滿環保局作為，新竹縣長楊文科昨天上午在縣府主管會報宣布局長由現任副局長蕭宏杰代理，未料下午竹北市豆子埔溪再因附近工地違法排汙，重現「黃河」慘況，縣府強調已要求限期改善，否則依法勒令停工。

立委林為洲與關西鎮公所8月2日召開鳳山溪汙染案首次協調會，不少民眾不滿環保局長朱振群無作為，撤換聲四起；連同先前多起河川等汙染，竹縣環保形象大傷。

楊文科昨表示，環保議題錯綜複雜，局長朱振群已完成階段任務，昨起轉任縣府簡任秘書，職缺由副局長蕭宏杰代理。蕭宏杰資歷豐富，從事公職16年，歷任環保局科長，去年升副局長；他說，會持續守護竹縣環境。

至於豆子埔溪2月起一再染黃，昨天下午又被附近居民發現異狀通報，環保局與工務處查獲富宇建設工地涉嫌排汙。

工地主任表示，因進行拔樁工程，造成地下水擾動，導致廢水流出。環保局當場要求限期11日前改善，工務處要求自主停工1天。

工務處前天也查獲嘉頤建設汙染豆子埔溪，同樣要求自主停工1天；工務處說，2建商再不改善，將依建築法勒令停工。

十興里長毛振福表示，豆子埔溪鄰近建案多，建商便宜行事，導致一再染黃，雖然泥水無毒，但顏色和觀感衝擊居民，勒令停工不失為好辦法。