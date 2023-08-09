公館儲能場 鍾東錦批瞞天過海

台南一家科技公司去年租下苗栗縣公館鄉五谷一路荒廢農地新建電能儲存場，縣長鍾東錦昨在縣務會議砲轟台電跳過地方，耍手段偷雞摸狗、瞞天過海，做了最壞示範；台電苗栗區營業處表示，受理申辦程序完全合法，並未刻意跳過地方。

公館鄉前鄉民代表周逢甲等地方人士指出，居民一開始渾然不知，知道後強烈反對，因儲能場地勢低窪，豪大雨可能有淹水之虞，加上公安事故偶有所聞，有如不定時炸彈威脅安全，廠商8月26日應辦說明會。

昨天縣務會議，鍾東錦連同中油計畫在通霄鎮梅南里地區打造碳封存CCS試驗場域案「算帳」，他說，碳封存場、儲能場設在苗栗，地方卻等看報紙才知道，「開什麼玩笑，有點欺侮人，如果不反應，這次打一下，下次就是一巴掌，再過來就是喘一腳，最後死在地上」。

鍾東錦說，中央單位在苗栗只要做對的事，縣府會支持，可是最起碼開大門、走大路溝通，不是耍手段偷雞摸狗、瞞天過海，做最壞的示範。

縣府工商發展處指出，五谷一路儲能案場2021年9月向能源局申辦，台電今年1月送電運轉，因能源局、台電未函告業者，應依都市計畫相關法令先申請土地容許，始得設置使用，縣府函請能源局、營建署解釋，8月10日將邀能源局、台電及縣府消防局等相關單位、地方人士會勘。

台電苗栗區營業處回應，儲能場申辦當時，程序完全合法，沒有刻意跳過地方，用地是乙種工業區，2021年9月申請1.2MW，今年1月檢驗掛表接電，屬前期申設案件，並未限制儲能場址。