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竹市進士第 預計下月重啟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，也是竹市首座私有國定古蹟進行修復工程。圖／竹市府提供
新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，也是竹市首座私有國定古蹟進行修復工程。圖／竹市府提供

新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，也是竹市首座私有國定古蹟進行修復工程，市府爭取文化部補助共5388萬元，2018年10月底展開修復工程，原預定2022年11月完工卻延宕至今；市府昨指出，修復工程預計8月底可報竣並啟動驗收程序，9月底應可啟用。

文化局指出，進士第修復工程分兩期實施，一期工程還原進士第原始樣貌，像磚雕「卍」字牆面、石雕「櫃台腳」等，第二期修復工程修復地坪、牆面及左凸規等，目前約完成95%。

文化局說，原修復工程因應國定古蹟主管機關文化部督考委員意見，將修正指導意見納入變更設計，因此去年11月停工，文化部今年3月28日同意備查變更設計．目前工務處正辦理後續書圖變更設計簽辦事宜，預計近日變更設計議價作業後即復工。

今年適逢鄭用錫中進士200周年，市府將攜手鄭氏家族、清華大學等單位，舉辦北門鄭氏家族與竹塹發展研討會、進士第重啟慶祝、2023竹塹文學獎等活動。

鄭用錫1823年成為用台灣本籍赴京考中進士第一人，因此被稱為「開台進士」、「開台黃甲」，對新竹貢獻良多；進士第1838年建造，至今已183年歷史。

國定古蹟

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