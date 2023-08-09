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桃市殯葬亂象 審計處：未確實改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市審計處發現，桃園區及中壢區殯儀館周圍民間會館林立，但多違法經營，質疑改善效果有限。圖為中壢區培英路殯葬業。記者朱冠諭／攝影
桃園市審計處發現，桃園區及中壢區殯儀館周圍民間會館林立，但多違法經營，質疑改善效果有限。圖為中壢區培英路殯葬業。記者朱冠諭／攝影

桃園市殯葬管理自治條例立法多年來對非法業者開罰142次，但桃園市審計處發現，桃園區及中壢區殯儀館周圍民間會館林立，不只查無經營許可，甚至違法出售塔位墓園，質疑改善效果有限，民代也批評市府裁罰無力，嚴重影響市民生活環境。市府民政局表示，每年皆針對私人殯儀館定期查核，待桃園區及中壢區殯葬服務中心改善工程完工後，將提高裁罰強度。

市府統計，2016年起施行殯葬管理自治條例以來，已針對私營殯葬業者合計裁罰142次共971萬元，但審計處發現業者非法經營亂象不減，中壢區培英路上甚至有同一地址設置5家殯葬禮儀服務業者。

審計處分析裁罰資料顯示，桃園有13家業者連續5年提供非法殯葬設施，市府歷年來只以最低罰鍰金額3萬元裁罰，直到去年才以「第2次違規」開罰4萬5000元，上述業者不但沒有在期限內改善，市府1年也僅裁罰1次。

另，中壢殯葬園區周邊殯葬業者招牌林立，卻有多達8家業者查無經營許可，有11家業者地址與營業所在地不符，還有1家非殯葬設施經營業者，違法出售塔位墓園，顯示市府未能確實輔導改善。

相關業者昨多低調不願回應。議員彭俊豪批評，民政局裁罰無力，凸顯都市計畫牛步與不切實際，只想把殯葬服務限縮在有限腹地內卻不思合理規畫，導致區內缺乏道路公設、景觀混亂、非法業者林立。議員林政賢說，桃園環保殯葬意識逐漸抬頭，卻仍有多家業者違法經營，市府應積極輔導成合法立案，周圍交通管理也應一併處理，避免造成困擾。

殯葬管理所長許威儀表示，針對桃園、中壢殯葬園區周邊的私人殯儀館每年定期查核，並送交民政局開罰，部分業者多次違法，殯葬管理所查報後都依法裁處，近年修訂裁罰基準後，違規業者會被累進加重處罰，不會只罰3萬。

許威儀表示，現階段受限都市計畫土地使用分區規定，多數業者難合法經營，現已列入通盤檢討，待都市計畫變更完成後，即可輔導業者邁向合法化經營；市府今年多次開會積極檢討殯葬園區周邊環境問題，像透過公會發函各殯葬業者改善空汙設備，後續民政局、環保局也會加強稽查。

桃園 都市計畫 殯儀館

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