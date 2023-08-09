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美商爐碴堆農地 桃市府：加重裁罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

美商台灣科慕公司觀音廠8月1日停產關廠，時代力量立委陳椒華昨質疑科慕將「鈦鐵礦氯化爐碴」堆置及掩埋在桃園楊梅1處農地，地方與中央環保單位卻消極面對。科慕截稿前未回應，桃市府則表示，被堆置的建材非事業廢棄物，但違反農地農用，都發局已依都市計畫法裁罰2次，近期也將加重裁罰。

桃園市產業產業總工會昨也呼籲，政府應確實監督科慕大量解雇和疑似違法傾倒事業廢棄物問題，爭議解決前，不該讓美國資方輕易轉移及轉賣機具、廠房、土地，傷害都留給台灣。

陳椒華昨開記者會表示，有受害地主陳情，指農地2015年起陸續遭違法堆置填埋鈦鐵礦氯化爐碴，多次向科慕與環保單位檢舉，科慕一再推稱是合法人工粒料產品。

陳椒華說，即使桃市府2019年以違反都市計畫法裁處，但4年來行為人不繳罰鍰，也未恢復原狀，市府怠於執法；目前估計有2、3000公噸鈦鐵礦氯化爐碴堆置農地，她要求環保署和桃市環保局近期採樣檢驗，釐清並追究責任。

環保局表示，鈦鐵礦氯化爐碴是經濟部公告再生資源項目，也是合法建材，非事業廢棄物，環保局無法開罰，但可協助開挖檢測，不過該地有47個地主，陳情人要先取得其他地主同意。

市府表示，經農業局認定，科慕確實違反農地農用，都發局今年3月再次接獲檢舉，目前正在走程序中，由於業者未改善，將會加重處罰；至於行為人未繳2019年罰款，已送法務部行政執行署強制執行，並未怠惰執法。

農地 廢棄物 陳椒華

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