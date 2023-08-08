150公尺全台最大光雕秀開箱 張善政：世客博66天視覺饗宴

2023世界客家博覽會即將11日開幕，為讓白天展覽精彩，台灣館展期晚上更絢麗，桃園市長張善政今晚主持台灣館光雕啟動記者會及人文地景區首次開箱，他表示，晚上光雕啟動，可以看到台灣館牆面上長度超過150公尺，台灣最大的立體光雕秀8分鐘秀，另有8個短一點的光雕秀陸續端出，未來66天世客博展期，帶給大家美不勝收的視覺饗宴。

世客博的台灣館光雕啟動記者會由張善政、客委會副主委周江杰及立委魯明哲等人共同啟動，隨後主持人文地景區開箱，從世界館步行至青塘園，沿途參觀世客博夜間光環境作品及光雕，欣當絢麗變化多端的3D光雕投影，為世客博客家文化聲光視覺饗宴拉開序幕。

台灣館光雕全長157.2公尺，是全台最大裸視3D投影，引入客家文化內涵，展現世界級的藝術饗宴，光雕節目內容以8分鐘「回庄」精彩主秀、8隻不同的客家元素光雕秀，由充滿科技現代感設計的循環秀所組成，主秀邀請世界獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，用電影敘事手法與配樂營造觀眾情感共鳴。

張善政表示，今天世客博試營運，今晚上舉辦光雕啟動記者會，大家可以看到台灣館牆面上長度超過150公尺，台灣最大的立體光雕秀開始，光雕秀由王奕盛老師創作，8分鐘光雕第一次展演，另有8個短光雕秀「回庄」就是回家，回到桃園、新竹，本周會先秀2個，9月及10月會一個一個端出來，希望大家不斷來看，不斷發現美不勝收的視覺饗宴，請大家拭目以待。