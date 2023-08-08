竹市國定古蹟「進士第」修復延宕 市府：9月底啟用

新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，也是竹市首座私有國定古蹟進行修復工程，市府爭取文化部補助共5388萬元，2018年10月底展開修復工程，原預定2022年底完工，卻延宕至今未完工，目前仍被工程圍籬圍著，不知何時才能重現進士第風采；市府指出，修復工程預計8月底可報竣並啟動驗收程序，9月底應可啟用。

文化局指出，進士第修復工程分兩期實施，一期工程還原進士第原始樣貌，像磚雕「卍」字牆面、石雕「櫃台腳」等。期間也辦理修復前現況導覽、屋面導覽、瓦作導覽、磚石風化修復導覽及古蹟修復研習會暨導覽活動，第二期修復工程將修復地坪、牆面及左凸規等，目前約完成95%，原修復工程預計2022年11月完工，後工程期間為因應國定古蹟主管機關文化部督考委員意見，將修正指導意見納入變更設計，因此於去年11月辦理停工。

文化部今年3月28日同意備查變更設計．目前工務處正辦理後續書圖變更設計簽辦事宜，預計近日辦理變更設計議價作業後即復工，8月底可報竣並啟動驗收程序，9月底啟用。

文化局表示，市府與進士第及鄭氏家廟管理單位「祭祀公業法人新竹市鄭永承」及「祭祀公業法人新竹市鄭振祖」開會溝通協調，並為有效活化文化資產，後續將開放導覽，今年也適逢鄭用錫中進士200周年，市府將攜手鄭氏家族、清華大學及其他單位合作辦理北門鄭氏家族與竹塹發展研討會、進士第重啟慶祝「進京趕考‧街區實境體驗活動」、清華大學相關主題圖錄編印出版、2023竹塹文學獎徵文活動等系列相關活動。

文化局說，鄭用錫1823年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，因此稱「開台進士」，又稱「開台黃甲」。鄭用錫博讀經史、熱心公益，曾纂修《淡水廳志初稿》、倡建文廟（今孔廟）及出錢出力建城（竹塹城），也曾撰寫「勸和論」，勸息紛爭、辦理團練保衛家園，對新竹貢獻大。

進士第於1838年建造，至今已183年歷史，三開三進的大院落，後面的第三進在二次大戰時焚毀，只剩下目前的前兩進。進士第木雕講究，正廳格扇門的雕花具有古樸蒼茫的特色，底層為卍字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，刻工超穎脫俗。