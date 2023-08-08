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先儲水！桃園、龜山19日停水16小時 影響逾9萬戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台水公司配合台電工程，桃園、龜山部分地區將於19日上午6點到晚上10點，停水或降壓16小時，停水戶數約3萬4528戶、降壓戶數約5萬7250戶。本報資料照片
台水公司配合台電工程，桃園、龜山部分地區將於19日上午6點到晚上10點，停水或降壓16小時，停水戶數約3萬4528戶、降壓戶數約5萬7250戶。本報資料照片

台水公司配合台電辦理「69kV松樹~介壽線遷移改建停電施工合併大湳系統送龜山林口複線工程-管（三-1）」，桃園、龜山部分地區將於19日上午6點到晚上10點，停水或降壓16小時，停水戶數約3萬4528戶、降壓戶數約5萬7250戶，桃園市經發局提醒民眾，於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，停水區域包括桃園區大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里；龜山區山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄），龜山工業區縱貫鐵路以西、桃園後站方向。

降壓區域包括桃園區寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、大興里、三民里、中寧里、忠義里、青溪里、春日里、長美里、民生里、北門里、同德里、寶安里、明德里、大業里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、福元里、泰山里、永興里。

經發局表示，停水期間請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災，恢復供水後若仍無（缺）水，請通知自來水公司或經發局立即處理，有任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 桃園

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