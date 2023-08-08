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新竹AI智慧園區四大廠辦進駐 「普生」廠今上梁明年完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
全球精準醫療大廠「普生公司」投入12.78億，預計興建地上9層、地下3層的智慧大樓。記者黃羿馨／攝影
全球精準醫療大廠「普生公司」投入12.78億，預計興建地上9層、地下3層的智慧大樓。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科推動五支箭之一的AI智慧園區，以設定地上權方式招商，有4大廠商陸續興建廠辦大樓，包括緯創資通、智邦科技、義隆電子等，全球精準醫療大廠「普生公司」也投入12.78億，預計興建地上9層、地下3層的智慧大樓，今天由董事長林宗慶和楊文科等人舉行上梁儀式，預計明年完工。

楊文科指出，普生公司從研究、開發、設計到生產、銷售、檢驗，完整守護大家的健康。去年6月30日舉辦開工動土典禮，今如期舉行上梁。目前普生、緯創資通、智邦科技及義隆電子，也都於今年興建中，預計明年將陸續啟用營運，待AI園區全部營運後，可引進約4000位就業人口，年產值超過1000億。

楊文科強調，未來AI智慧園區將是帶領新竹縣高科技產業，轉蛻變為AI人工智慧及5G通信網路的研發中心及智慧先驅，也將成為兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地。

普生公司表示，將於AI智慧園區打造擁有九大中心的廠辦大樓，除了有助擴大精準檢測、液態活檢業務、委託開發及生產、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域外，也將與既有的新竹科學園區竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域效益。

普生公司今天由董事長林宗慶和楊文科等人舉行上梁儀式，預計明年完工。記者黃羿馨／攝影
普生公司今天由董事長林宗慶和楊文科等人舉行上梁儀式，預計明年完工。記者黃羿馨／攝影
楊文科推動五支箭之一的AI智慧園區，以設定地上權方式招商，有4大廠商陸續興建廠辦大樓，包括緯創資通、智邦科技、義隆電子、普生公司等。記者黃羿馨／攝影
楊文科推動五支箭之一的AI智慧園區，以設定地上權方式招商，有4大廠商陸續興建廠辦大樓，包括緯創資通、智邦科技、義隆電子、普生公司等。記者黃羿馨／攝影

楊文科 新竹 AI

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