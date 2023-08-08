新竹AI智慧園區四大廠辦進駐 「普生」廠今上梁明年完工

新竹縣長楊文科推動五支箭之一的AI智慧園區，以設定地上權方式招商，有4大廠商陸續興建廠辦大樓，包括緯創資通、智邦科技、義隆電子等，全球精準醫療大廠「普生公司」也投入12.78億，預計興建地上9層、地下3層的智慧大樓，今天由董事長林宗慶和楊文科等人舉行上梁儀式，預計明年完工。

楊文科指出，普生公司從研究、開發、設計到生產、銷售、檢驗，完整守護大家的健康。去年6月30日舉辦開工動土典禮，今如期舉行上梁。目前普生、緯創資通、智邦科技及義隆電子，也都於今年興建中，預計明年將陸續啟用營運，待AI園區全部營運後，可引進約4000位就業人口，年產值超過1000億。

楊文科強調，未來AI智慧園區將是帶領新竹縣高科技產業，轉蛻變為AI人工智慧及5G通信網路的研發中心及智慧先驅，也將成為兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地。