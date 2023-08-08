美商科慕遭控農地埋千噸爐碴 桃市府：將加重裁罰

美商台灣科慕公司觀音廠8月1日停產關廠，時代力量立委陳椒華今開記者會，質疑科慕將「鈦鐵礦氯化爐渣」堆置及掩埋在桃園楊梅1處農地，地方與中央環保單位卻消極面對。對此，桃園市政府表示，被堆置的建材並非事業廢棄物，環保局無法開罰，不過因違反農地農用，都發局先前已依照都市計畫法裁罰2次，近期也將加重裁罰。

陳椒華今天表示，有受害地主陳情，指農地2015年起陸續遭違法堆置填埋鈦鐵礦氯化爐碴，多次向科慕與環保單位檢舉，科慕卻一再推稱是合法人工粒料產品，地方與中央環保單位也消極以對。

陳椒華說，即使桃園市政府曾在2019年以違反都市計畫法裁處，但4年來行為人不繳罰鍰，也未恢復原狀，質疑市府怠於執法；目前估計有2、3000公噸鈦鐵礦氯化爐碴堆置農地，要求環保署和桃園市環保局近期應至現場採樣、檢驗，釐清堆置物究竟是產品還是廢棄物，並要求追究科慕責任。

環保局表示，「鈦鐵礦氯化爐渣」是經濟部公告再生資源項目，實際上是合法建材，而非事業廢棄物，環保單位沒有法源依據，無法開罰；環保局可以協助開挖檢測，不過該地有47個地主，陳情人仍先取得其他地主同意，市府才能配合。

市府表示，此案經農業局認定，確實違反農地農用，都發局已依都計法第79條，分別於2016及2019年各裁罰1次，第一次罰9萬，第二次因裁罰基準改變，開罰6萬；今年3月再次接獲檢舉，目前正在程序中，由於業者未改善，後續會加重處罰；至於行為人尚未繳交2019年的罰款，目前已送法務部行政執行署強制執行，並未怠惰執法。